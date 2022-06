La jugada de Gaido en la estrategia de Koopmann

El MPN Azul anunció, hace unos pocos días, que el 7 de julio habrá un encuentro de dirigentes y militantes en el Ruca Che. No será sólo una parada más en la recorrida para la instalación del precandidato a gobernador, Marcos Koopmann. También será la proclamación, en Neuquén, de la carrera que el intendente Mariano Gaido ha emprendido en busca de su reelección.

En el tercer año de su gestión -y con el triunfo en las elecciones de concejales, en el medio- Gaido mantiene el impulso con el que arrancó en diciembre de 2019, y no se avizora -al menos hasta el momento- un adversario interno con espalda suficiente como para interponerse en el camino rumbo al objetivo, que ya se había fijado desde antes que comenzaran a mencionarlo como posible candidato a la sucesión de Omar Gutiérrez.

Su administración contabiliza varios logros y una mancha de la que ha procurado correrse. El Parque Agreste a orillas del Neuquén, la extensión de los paseos costeros, la creación de nuevos espacios verdes (como el Parque Jaime de Nevares), el boleto estudiantil gratuito, los pasajes para trabajadores esenciales y las acciones en favor del desarrollo turístico, forman parte de los logros. El asunto de las macetas (y sus precios que fueron motivo de una causa judicial) constituye la mancha que generó ruido y movimientos puertas dentro del palacio de Avenida Argentina y Roca.

Gaido no sólo le dio continuidad a los aciertos de Horacio “Pechi” Quiroga -y en función de eso jerarquizó, por ejemplo, la Fiesta de la Confluencia- sino que además sorprendió con un amplio plan de loteos, destinados a resolver los problemas habitacionales que la ciudad arrastraba y en rigor arrastra desde hace años. Al mismo tiempo, revirtió el déficit que acusaba el Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS) y dejó atrás los conflictos con el gremio de los municipales (Sitramune) que afloraban cada dos por tres en la gestión anterior.

Al impulso de una agenda sobrecargada de temas que seguramente muchos no esperaban, le quitó a la oposición de centro derecha la posibilidad de que su gestión sea comparada con la de Quiroga, a quien se recuerda como él quería que se lo recordara: como el intendente en cuyos mandatos Neuquén pasó de gran pueblo a gran ciudad con todas las letras. Ese fue “Pechi”, nada menos que el que cambió a Neuquén.

Abroquelada en un interbloque que componen el PRO (Marcelo Bermúdez y Denisse Stillger), la Democracia Cristiana (Nadia Márquez) y la UCR (Juan Peláez), la oposición busca capitalizar asuntos de interés público, con los que sin embargo no logra la notoriedad que requiere una candidatura a intendente. Se dice que Juan Peláez ya trabaja en función de eso y que Márquez estaría expectante de la suerte que corra su jefe político, Jorge Sobisch, con su solicitud de ingreso a la membresía de JxC. De todos modos, ha quedado demostrado que los votos son del ex gobernador y que no se heredan; se vio, por ejemplo, en la elección a concejales en 2021. En cambio cuando ingresó Márquez (en 2019) Jorge Sobisch era el candidato a intendente, más allá de que se haya usado el sistema de boleta única electrónica.

Peláez machaca con cuestiones como el contrato entre el municipio y el EPAS que no logró firmar Quiroga y que ahora no firma Gaido; también bombardea con el aumento de las patentes de automotores. Mientras que Márquez realiza planteos por el estacionamiento medido; y Bermúdez subraya la molesta existencia de baches, pérdidas de agua y desbordes cloacales con todas sus pestilencias.

Por el lado del Frente de Todos (FdT) Marcelo Zúñiga, hasta donde se sabe uno de los precandidatos a jefe comunal, tuvo su momento de críticas por el avance de las topadoras en la Península de Hiroki, área costera protegida en la zona de la Confluencia; pero con el tiempo los cuestionamientos de este concejal se fueron diluyendo y hoy prefiere mostrar recorridas, actos, gestión y cosas por el estilo.

En fin, Gaido es nada menos que una de las cartas fuertes del MPN Azul; al punto que su performance será gravitante en la interna por cargos electivos (gobernador, vice, diputados provinciales, intendentes y concejales) que tendrá dicho partido hacia fin de año. Será luego de los comicios por cargos partidarios a los que Gutiérrez irá por su reelección en la Junta de Gobierno (presidencia) y Jorge Sapag por la conducción de la Convención. Se da por acreditado que los actores de la oposición interna (por un lado Rolando Figueroa y por el otro la expresión petrolera) no presentarán listas en esas elecciones, previstas para agosto.

Como intendente Gaido tiene, además, la potestad de ponerle fecha a las elecciones municipales, y no se descarta que pueda escoger el mismo día de las provinciales, que seguramente serán unas de las que abran el calendario 2023 en todo el país. Conocida es la estrategia del MPN de separarlas lo más posible de las nacionales, para no verse inmerso en la consabida grieta.

Entre los logros de Gaido también se encuentra el hecho de haber abierto el acceso al Río Neuquén, bloqueado antes por un coqueto country. Además tiene un as en la manga: la posibilidad de resolver el mal crónico de los colectivos que brindan un servicio considerado malo y oneroso, no sólo por el precio de los boletos, sino también por los millones en subsidios nacionales, provinciales y municipales que embolsan las empresas para garantizar la continuidad de las prestaciones.

La oposición -en especial Peláez- le ha venido reclamando el proyecto de licitación pública del nuevo sistema de transporte, que seguramente Gaido tiene previsto presentar en público, con bombos y platillos. Se sabe que quiere ampliar la cantidad de empresas (ahora son dos), y que en el diseño no sólo trabajan profesionales del municipio, sino también de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Si soluciona el asunto este de los colectivos se habrá anotado otro poroto importante.