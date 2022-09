Roca, el objetivo desde los medios amigos

Luego de las elecciones legislativas de medio término de 2021, en el que el peronismo no pudo mantener la banca y quedó tercero, los resultados de Roca invitaron a que Juntos Somos Río Negro se ilusione en poder desbancar a la familia Soria del poder, el que ostentan desde 2003, cuando el Gringo logró la intendencia y luego lo sucedieron sus hijos Martín y María Emilia. Las críticas al gobierno provincial en la ciudad están centralizadas en la falta de obras, la poca presencia de funcionarios provinciales que se esconden, los constantes desbordes cloacales y la inseguridad. Y como en la vieja y repudiada política, toda esta realidad se puede modificar desde los medios de comunicación.

El regreso de Alberto Weretilneck a la gobernación es un camino que comenzó a transitar el partido de gobierno. Aunque el actual senador asegura que aún falta mucho tiempo para definir las candidaturas, se sabe que la fórmula ya está planteada con el intendente de Viedma, Pedro Pesatti de vice, aunque es un lugar pretendido por la actual gobernadora Arabela Carreras y hasta el intendente de Bariloche Gustavo Gennuso.

Esta fórmula a gobernador sería bancada también por el peronismo cercano al gobierno nacional, en especial el senador camporista Martín Doñate, quien recuperó el manejo del partido pese al golpe de estado de 10 días que intentaron los hermanos Soria. La Justicia Federal resolvió que el planteó de los hijos del gringo no era correcto porque el apodera que presentó el recurso ya no contaba con esa personería por parte del PJ. Lo cierto es que Nos Une Río Negro, la alianza que despertó la guerra dentro de la oposición, tiene todo previsto para presentarse en abril a las elecciones a gobernador sin candidato propio y como colectora de Weretilneck-Pesatti.

Pero antes de llegar a abril, a las provinciales, es casi una realidad que Roca convocará a elecciones cerca de un mes antes, en marzo. La intención de los Soria es contar con el viento a favor que le deja a la gestión la multitudinaria Fiesta de la Manzana. Con ese nivel de popularidad la intendenta pretende ir por la reelección, aunque ese es un tema que se arreglará en familia cuando los hermanos limen sus diferencias. Lo cierto es que tanto en la provincia como en las ciudades, nadie quiere llegar a definir las elecciones locales junto con las nacionales por la polarización.

Suena improbable que JSRN pueda ganar en Roca. El candidato ideal es el vicegobernador Alejandro Palmieri, pero más de una vez expresó su negativa. Entonces el Plan B es el que ya cuenta con el aval de todos los sectores del partido de gobierno. Weretilneck ungió a Carlos Banacloy, el ministro de Producción con un paso por la secretaría de Fruticultura y anteriormente por Vitivinicultura.

En cada una de las reuniones, se autoproclama como una persona que viene desde el sector privado. Afirmación fácilmente reprochable, ya que su pasado cercano es dentro del gobierno y un poco más lejos en el tiempo, cercano a la familia del ex gobernador radical Pablo Verani, dentro de la cuestionada y desaparecida Rocafe y administrando el haras Cabo Alarcón y la chacra de Guerrico.

Banacloy no es conocido y además cuenta con una carga negativa que es la ausencia del gobierno provincial en la ciudad. Entonces la estrategia irá de la mano de los medios de comunicación. En Roca funciona el canal de TV de aire de la provincia, además la buena relación de JSRN con el diario Río Negro con sede en la misma ciudad. Pero no alcanza solo con eso, la campaña encubierta intenta captar las radios. Desde la AM local intentan cooptar a los oyentes con un programa pago por una productora amiga del gobierno de un alto valor para las arcas provinciales.

La jugada no termina ahí. Porque uno de los sitios web más visitados de la ciudad tiene todo arreglado para lanzar una FM. El portal de noticias forma parte de un grupo económico mucho más grande que contempla el Diario El Cordillerano de Bariloche y el diario Noticias de Viedma, quienes se hicieron cargo de ANR hace unos años cuando se lo compraron al grupo Vía Bariloche, también amigo de Weretilneck.

Con estos tres medios, el Grupo Unión (de los cuestionados hermanos Guillermo y Fernando Whpei, dueña de LT3 de Rosario y en un breve tiempo de Radio Rivadavia de Buenos Aires) conformó el multimedios más grande de la provincia. Esto se dio casi al mismo tiempo que el gobierno de Weretilneck autorizaba a la financiera Unión Provincial Asociación Mutual al acceso al código de descuento de las cuentas sueldos de empleados públicos. Un beneficio que no tienen todas las financieras, que además no cuentan con límites dentro de los sueldos de los estatales y la mejor cartera de clientes ya que son todos los empleados del estado. También son los dueños de la constructora Lancers ligada a la actividad petrolera.

Los rosarinos dejaron de tener el control de los medios de comunicación que compraron hace pocos años. Hoy son manejados por personas de confianza del actual senador y la apertura de la radio (que ya tienen en Viedma y Bariloche) se daría en sociedad con un empresario cipoleño con negocios en bodegas, diarios, radios y clínicas. Precisamente este ya tuvo una radio en Roca y la cerró hace unos 4 años. Se supo que la intención es recuperar la frecuencia y ponerla al servicio de su amigo Weretilneck, con quien comparte negocios.

Pero la estrategia de comunicación no termina ahí, es que además con una interesante pauta a repartir desde provincia, piensan hacer una cadena de radios que abarquen distintos espectros sociales. La idea es que ya no se hable de los temas que preocupan a los roquenses, como la escuelas sin mantenimiento o el transporte escolar con colectivos peligrosos para los chicos, o desbordes cloacales, o la guerra narco que se vive en el norte de la ciudad, donde la falta de políticas de seguridad y de presencia de uniformados, dejó crecer a las distintas bandas que se apoderaron de las barriadas.

Mientras se teje esta estrategia para hacerle fuerza al sorismo en Roca, en la provincia la situación es compleja. Los fondos no alcanzan y en el medio los dirigentes de UnTER realizan un ayuno desde la semana pasada en reclamo de un aumento real de los sueldos para los docentes. Además, la gobernadora Arabela Carreras ordenó no liquidar el aumento que los maestros rechazaron por insuficiente y además les descontaron los tres días de paro realizados, y a esta altura hace muy difícil cualquier negociación pese a la vigencia de la Conciliación Obligatoria que impide que se realicen los paros que ya se definieron en el Congreso sindical.

Lejos de importarle la carpa de la dignidad plantada en la puerta de la Casa de Gobierno, Carreras estuvo en la semana en Buenos Aires disertando sobre el mega proyecto de Hidrogeno Verde que aún no tiene ley que lo regule y esa ausencia pone en duda la inversión de 8.400 millones de dólares que anunció la empresa australiana Fortescue Future Industries. Una buena, la Legislatura aprobó la derogación del artículo 1 de la ley 3308, que permite el transporte y la producción de hidrocarburos en la zona del Golfo San Matías, lo que le abre las puertas al puerto petrolero que pretende construir YPF en Punta Colorada o un gasoducto al puerto del Este que permita exportar GNL.