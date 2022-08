Bariloche, el centro de la interna de Juntos Somos Río Negro

Cuando parece que finalmente Economía rasco en el fondo de la olla vacía para poder ofrecer un aumento lógico a los trabajadores estatales, que ahora deberá ser analizado por los sindicatos, los problemas para Arabela Carreras pasan a ser políticos partidarios y evidencia más de lo mismo, un final de gestión complicado para la actual gobernadora.

Después de dos semanas de vacaciones, Carreras dejó Bariloche, desde donde gobierna la mayor parte de las semanas, pasó por Viedma y llegó a Roca para la presentación de la clásica carrera Vuelta de la Manzana, dio un discurso de cassette, ratificó su apoyo al hábil Goyo Martínez, pero después le dijo que no a la prensa cuando los periodistas se acercaron para conocer algunos detalles del avión pagado a un precio superior al de mercado y que aún permanece varado en Salta, donde sufrió la rotura del tren de aterrizaje y tampoco quiso opinar de los gremios.

Las cuentas de Río Negro están muy complicadas. La inflación destrozó las previsiones y los ingresos se estancaron. Lo bueno para la recaudación fue la exitosa temporada de invierno, con mucha nieve y récords de turistas en Bariloche, sobre todo de Brasil y Uruguay que con un cambio atrayente, colmaron cada rincón de la ciudad dispuestos a gastar sus dólares.

Bariloche tiene una importancia particular en la provincia. Además de ser una fuente permanente de recursos, evidenciado en que el turismo es la segunda actividad económica de Río Negro después de la siempre en crisis fruticultura del Alto Valle, Pero también, por una cuestión de población, es la ciudad que define las elecciones a gobernador.

El regreso del ex gobernador Alberto Weretilneck es casi un hecho. Sólo hace falta la oficialización luego de que Carreras firme el decreto para llamar a las elecciones provinciales que serán no más allá de abril del año próximo para separarlas de las nacionales y que el resultado no se vea afectado por ninguna grieta ajena.

Nadie está dispuesto a contradecir al cipoleño en su intención de ir por un tercer mandato. Pero esa misma vuelta abre debates para la conformación de los otros segmentos de la lista. Se sabe que Carreras, sin posibilidad de reelección y dolida por que su gestión no será recordada por mucho más que por ser la primera mujer gobernadora, decidió unilateralmente ir por la intendencia de Bariloche. La intendencia es un lugar que Weretilneck tenía reservado para el actual diputado y ex ministro de Economía Agustín Domingo, o en caso contrario, el ministro Carlos Váleri hace ocho años que está dispuesto para llegar al Centro Cívico.

No solo Carreras, Domingo y Váleri aparecen en la gatera. También el intendente Gustavo Gennuso tiene su propia candidata, la abogada Marcela González Abdala que asumió recientemente como jefa de Gabinete en reemplazo de Marcos Barberis, una jugada estratégica del intendente para comenzar a trabajar en las elecciones de 2023.

Pero lo de Gennuso va más allá que intentar retener entre su gente el sillón de la intendencia. La llegada a Roca con la intención de presentar Bariloche para los Rionegrinos, un programa de descuentos y promociones que además de los beneficios para aquellos que sólo ven a la ciudad por televisión, pretende posicionarlo en la escena política provincial con una mayor relevancia. Estuvo de recorrida por el Alto Valle y participó de reuniones con las mesas locales de JSRN, y se mostró con el diputado Luis Di Giacomo y el ministro de producción Carlos Banacloy, quien será el candidato en Roca.

Una nueva aparición de Weretilneck con el senador camporista Martín Doñate volvió a instalar el rumor de una posible fórmula de Juntos Somos Río Negro apoyada por el gobierno Nacional, que podría al dirigente de Luis Beltrán en la vicegobernación. Precisamente para neutralizar esa jugada que aún genera incredulidad, es que Gennuso está dispuesto a ir por todo y pelear para que la presidencia de la Legislatura no forme parte de la apertura a nuevas alianzas y quede en manos del peronismo.

Luego de las gestiones realizadas junto al senador @martindonate el Ministerio de @EducacionAR llamó a licitación para construir nuevos jardines de infantes para Viedma, General Roca, Cipolletti, Fernández Oro, Allen, Catriel, Cinco Saltos, Ramos Mexía, Cervantes y Campo Grande. pic.twitter.com/HInWdrOYpz — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) August 6, 2022

El intendente de Bariloche quiere ser el compañero de fórmula de Weretilneck. Pero corre con una gran contra por parte del Albertismo, que no está dispuesto a perder margen de negociación, no quieren ninguna imposición y son consientes de que no figura entre los intendentes de mejor gestión.

El cipoleño es el presidente del partido y se mantiene al tope de las encuestas en cuanto a imagen. Una carta de un alto valor que no compartirá con nadie, por más que intenten sembrar discordia puertas adentro del partido.