Tensión en el MPN: ¿Y si esta vez el gobernador no se define en la interna?

La posibilidad de que Rolando Figueroa esquive la interna del MPN y vaya con otro sello a los comicios en los que se elegirá gobernador no es nada nueva. De hecho, ya se había planteado desde esta misma columna en distintas oportunidades; ejemplo de ello, la nota publicada en mayo último, con el título de “Paradoja: el poderío Azul plantea un escenario temido”, y el interrogante que al día de hoy sigue desafiando al (cada vez más acotado) tiempo: ¿Y si esta vez Figueroa va por fuera?

Los cambios en las normas internas que realizó la Convención partidaria, bajo la conducción de Sandro Badilla (desde el viernes, sucedido por Jorge Sapag), aumentaron las exigencias para acceder a los cargos electivos con altos niveles de representatividad y acotaron las posibilidades para la conformación de las listas. No las de la Azul, (a la que literalmente le sobran candidatos), sino las de Figueroa, quien tiene una banca de diputado nacional y encuestas que lo ubican con buena imagen e intención de voto (según ha hecho trascender).

La hipótesis de 2023, con el MPN definiendo su interna en las generales es temida para la conducción Azul, aunque haya alcanzado un acuerdo de unidad con la Azul y Blanca petrolera, que conducen Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci. Y es naturalmente esperanzadora para el arco opositor que se encontraría frente a un MPN dividido en dos (o tres?) en 2019 fue por fuera Jorge Sobisch; y dentro de unos pocos meses podrían presentarse Marcos Koopmann por un lado, Figueroa por el otro y Sobisch vaya a saberse con quien (ya que aún no ha encontrado respuestas orgánicas a su pedido de disputar la candidatura a gobernador dentro de Juntos por el Cambio).

Dentro de unos pocos meses… Quizás, en marzo. El tiempo apura y ese apuro se deja ver, por ejemplo, en la estrategia Azul de cargar las responsabilidades en Figueroa, quien para participar en la interna pide cambios en las reglas de juego. Dicha estrategia se hizo más que nítida en el acto de asunción de las nuevas autoridades partidarias, con la continuidad de Omar Gutiérrez en la presidencia de la Junta de Gobierno. “Dentro del MPN todo, fuera del MPN, nada”, sentenció Sapag y asintió Gutiérrez, quien sin nombrar a Figueroa, remató: “No nos cambiamos de camiseta de la noche a la mañana”.

La línea discursiva tuvo continuidad y seguirá teniéndola, salvo que Figueroa anuncie que irá a la interna. A eso se refirió Sapag este sábado, durante una entrevista en “Pórtense Bien”, programa que se emite por la AM550 y por 24/7 Canal de Noticias. Con el tono amable de siempre, el estratega arrojó frases contundentes: “El MPN nunca definió sus candidatos por encuestas”, sostuvo. “Ya no son tiempos de jugar a las escondidas”, agregó.

Tras confirmar lo que se decía -las internas “probablemente serán en el mes de noviembre”- reveló que tuvo “entre seis y siete reuniones” con Figueroa en los últimos meses, y que el diputado le había planteado sus intenciones de regresar. “En los últimos encuentros que tuve con Rolando, él me manifestó que quería ser candidato de la lista Azul y por supuesto, nosotros lo invitamos a participar”, señaló Sapag.

“Pero él manifestaba, a raíz de las encuestas que tenía, que debía ser el candidato a gobernador sin más. Yo le planteé que eso lo iba a decidir la lista, que no íbamos a hacer un acuerdo de cúpulas y allí quedaron las conversaciones”, contó.

Se dice que los Azules le habrían ofrecido a Figueroa la vice gobernación para él o para quien él considerara. Y que el diputado se habría mostrado dispuesto a desistir de la inmensa mayoría de los cargos, siempre y cuando fuera él el candidato a gobernador. Se comenta que hasta ofreció la integración de un gabinete compartido, pero nada de eso prosperó y comenzaron las jugadas fuertes.

El Movimiento de Acción Política (MAPO), agrupación mayoritariamente compuesta por dirigentes históricos que comulgan con la lista Violeta de Figueroa -como Rodolfo Laffitte y José “Pino” Russo- arremetió contra la Azul, justo cuando Koopmann le imprimía celeridad a su campaña. Eso ocurrió hace apenas unos pocos días y las expresiones fueron en verdad duras. “El gobierno neuquino representa al MPN, fue elegido por el voto popular para su conducción, y hoy está siendo comprometido por escandalosas acusaciones de corrupción que juegan con la necesidad de la gente, cuando el compromiso es velar por el bienestar del pueblo de Neuquén”, comunicó el MAPO con relación al escándalo por el manejo presuntamente fraudulento de planes sociales.

La agrupación mereció la respuesta de Sapag, quien dijo: pareciera “que se estuviera preparando un gran portazo”. “Si hay dirigentes o sectores del partido que quieren hacer reformas de la Carta Orgánica, perfectamente se podrían haber presentado en las elecciones a cargos partidarios y llevar a cabo las modificaciones que reclamaban. Pero a mí me suena como que se estuviera preparando un gran portazo”, reforzó.

También Koopmann habló del tema en el mismo programa radial y televisivo y, sin nombrar a Figueroa, Sostuvo que la lista Azul “es independiente de cualquier otro proyecto político”; lo hizo cuando se habla de supuestas conversaciones de Figueroa con sectores de Juntos por el Cambio y cuando hubo invitaciones públicas desde el Frente de Todos; acaso la del intendente de Centenario, Javier Bertoldi, quien dijo ver con buenos ojos la posibilidad de una alianza.

Figueroa cotiza, de eso no hay dudas. Pero es un enigma el volumen de simpatizantes, militantes o adherentes que podría llegar a llevarse si decide ir por fuera. A Sobisch no le alcanzó y no pudo volver al partido (si es que acaso quería hacerlo). Figueroa amagó ir por fuera en 2019 y se encontró frente a una respuesta orgánica de los refrentes provinciales y municipales. No es tan sencillo ir contra la estructura hegemónica, con armado territorial aceitado y la conducción de la provincia. Pero, se insiste, la hipótesis de Figueroa por fuera inquieta y mucho.

Por lo pronto, Koopmann alentó la posibilidad de sumar dirigentes del sector petrolero a la lista Azul; y el intendente Mariano Gaido consideró que las internas “deben ser lo antes posible”, para poner las cartas sobre la mesa de una vez por todas. “Viene un momento para el partido hermoso donde todos tenemos la oportunidad de una interna. Tienen que ser lo antes posible, se ha trabajado mucho desde la lista Azul en cada rincón de la ciudad. Que sean los vecinos los que nos digan que vamos por el camino correcto”, señaló.

Gutiérrez había dicho que la fecha de la interna en la que se elegirá candidato a gobernador se daría a conocer el 9 o 10 de septiembre, en coincidencia con la asunción de las nuevas autoridades partidarias. Pero eso no ocurrió y se abrieron nuevas especulaciones respecto de la extensión de los tiempos, para facilitar supuestas gestiones en procura de un entendimiento interno que, al menos hasta ahora, no parece tan sencillo que digamos, sino todo lo contrario.

Por lo pronto, la situación del MPN es bastante particular y hasta paradójica, podría decirse; ya que mientras sus adversarios acusan las repercusiones de los descalabros de la escena política nacional (situación que obviamente los debilita), el partido provincial acusa las consecuencias sobre la causa judicial por la que se investigan presuntos manejos fraudulentos en la asignación de planes sociales; una situación decididamente incómoda, es cierto; pero no tanto como la interna que abre la posibilidad de un escenario no querido: el de la división de un partido que acostumbró a los votantes a que el gobernador se define precisamente en la interna.