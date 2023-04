A una semana del 16/A están tal como empezaron

Desde este mismo medio se dijo hace ya algún tiempo, cuando comenzaba la carrera rumbo al 16/A electoral, que la disputa mano a mano por la conducción de la provincia muy probablemente sería entre un candidato blindado y el conductor de un espacio multisectorial. Y así, puede concluirse, que es precisamente como Marcos Koopmann y Rolando Figueroa se aprestan a ingresar en lo que será la última semana de campaña.

Cambio vs continuidad con cambios, es en términos generales el planteo medular en el tramo final rumbo a las urnas, hacia el que ambos transitaron con estrategias bien definidas y sin demasiados matices, más allá de las apreciaciones sobre una mala distribución de las riquezas, que se hicieron desde un lado, o la advertencia sobre la voracidad del centralismo porteño, que se ensayó desde el otro.

Esta vez y a diferencia de la última gran contienda, la de 2019, cuando instaló aquello de “la mejor provincia”, el MPN llegará a la contienda sin un slogan fuerte, pero con el monopolio respecto de la utilización del mapita que todo lo contiene. Las buenas y las malas. Como así también aquella definición del blindaje del actual vice gobernador y candidato del MPN, cuya materialización bien podría resumirse estas cuestiones: el trabajo y liderazgo de Jorge Sapag en el sector (ahora autoridad partidaria), la presencia del candidato en cada inauguración o anuncio de obra, y el hecho de que la provincia y el municipio capitalino votarán el mismo el día, lo que no es poco dada la proyección del intendente Mariano Gaido, quien va en busca de su reelección.

Figueroa sí tiene un slogan de esos que taladran cualquier resistencia. El ímpetu que se le imprime al neuquinizate suple, en cierto modo, la imposibilidad de mostrar gestión, ya que la que acumula en su currículum remite a los tiempos en que era funcionario, intendente, vicegobernador y referente del partido al que ahora enfrenta y a cuyos candidatos llama deliberadamente “azules”, evitando siempre criticar al MPN.

Será entonces que en estos días que resta de acá hasta el domingo, los indecisos (algunas encuestas recientes indican que serían el 4 % y otras hasta el 10%) decidirán entre lo que representa el mapita y lo que viene a proponer el neuquinizate. Lo demás es la típica campaña, con sus carteles de todo tipo y color, parlantes y entrega de folletos en aquellos lugares de mayor circulación, como la avenida Olascoaga y el Paseo de la Costa, en el arranque de este fin de semana extra largo.

Pocos días quedan previo a la veda electoral, para tratar de convencer a indecisos y escépticos sobre las conveniencias de apoyar a tal o cual propuesta, incluidas claro las de las otras cuatro fuerzas que desde una posición más distante - se disputarán los espacios de representación y poder, que tendrán en lo que se entiende será una provincia rica, pero con cuestiones por resolver en un escenario nacional que en verdad no alienta mayores expectativas, al menos hasta el momento.

Aunque tienen candidatos con peso propio, las fuerzas locales han asimilado aquellas cuestiones de las internas del escenario nacional. Tanto es así que la primera línea del gobierno de Alberto Fernández se dividió entre los respaldos a Rioseco (los más K) y el apoyo a quienes van en las colectoras de Figueroa, tal es el caso de Soledad Martínez (Frente Grande) y de Ana Servidio (Avanzar), con la particularidad de que hay ministros que se sacaron fotos con candidatos de ambos sectores. Mientras que del otro lado de la grieta las simpatías nacionales llegaron mayoritariamente (Macri, Larreta) para el PRO orgánico que -con Leticia Esteves y Marcelo Bermúdez- va con Figueroa y en menor medida (Carrio, Morales) para Juntos por el Cambio (JxC), que integran Pablo Cervi (UCR) y Jorge Taylor (PRO).

Carlos Eguía (libertario) no tiene problemas de ese estilo, cuenta con respaldo inequívoco de Javier Milei quien visitó la provincia dos veces. Y en el Frente de Izquierda que lleva como candidata a gobernadora a Patricia Jure siempre existen las disputas nacionales en las que suelen embarcarse el Partido Obrero (PO), al que ella pertenece y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), al que pertenece su compañero de fórmula, el ceramista Raúl Godoy.

El caudal de votos que logren estas cuatro fuerzas será de impacto directo en la puja electoral entre aquellos dos que supuestamente llegaron con mayor intención de votos. Y, aunque la cuestión no es matemática, se supone que Soledad Martínez le restará a Rioseco para sumarle a Figueroa; y que Cervi le restará al PRO y consecuentemente a Figueroa, pero insisto, no es una ciencia exacta sino un análisis subjetivo.

Al tiempo que, si buscamos un paralelismo provincial con lo que parece evidenciar Javier Milei en el país, Eguía no sólo disputará simpatías con JxC y el PRO, sino además podría lograr captar votos de la juventud de todos los partidos y a los que por alguna u otra razón no suelen dirigir sus mensajes las fuerzas tradicionales y Neuquén no es la excepción.

En lo que queda de aquí al 16/A se verán tres misas a las que el MPN llevará toda su liturgia (si es que en Semana Santa corresponde esta expresión). Serán, en este orden, en la tierra petrolera (Añelo), en la ciudad con mayor cantidad de votantes (Neuquén) y en aquella localidad que no sólo vio nacer al partido, el 4 de junio de 1961, sino también a Marcos Koopmann quien tiene la gran responsabilidad de representarlo (Zapala).

También habrá actos y actividades de Figueroa y del resto de los partidos, además de una multiplicación de los mensajes por redes y a través de Whatsapp, algunos con propuestas y otros con vicios de fake news.

Los votantes, con todos estos elementos, más sus convicciones, percepciones, proyecciones y experiencias personales, decidirán sus votos para resolver nada menos que el futuro de esta provincia en la que algunos ven un próspero estado de bienestar y otros todo lo contrario, sin desestimar la amplia gama de grises que existe en medio de esas miradas contrapuestas.