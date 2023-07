En el camino a las PASO no todo es lo que parece

Juntos Somos Río Negro ganó las elecciones provinciales de abril gracias a los votos del peronismo. La alianza tejida entre Alberto Weretilneck con el líder de la Cámpora Martín Doñate y los intendentes del PJ fue estratégica y el cipoleño será por tercera vez gobernador. Y si bien insiste en que el partido provincial no se meterá en la grieta nacional, tiene una cercana amistad con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Será difícil para el partido del gobierno quedar ajeno a la pelea nacional. Juntos Somos Río Negro se presenta en las elecciones nacionales con boleta corta, sólo con el tramo de diputados nacionales que encabeza Luis Di Giacomo. El psiquiatra roquense es otro referente que supo estar cerca del ex intendente de Tigre, al punto de quedar enredado en la compra de los primeros sistemas de cámaras de seguridad para las ciudades, en su época de ministro de Gobierno, también con Weretilneck como gobernador.

Luego del triunfo electoral de abril, Weretilneck fue recibido por Massa.

Massa fue el primero que recibió a Weretilneck al otro día de ganar las elecciones. El rionegrino fue junto con Rolando Figueroa. Estos dos gobernadores electos enviaron mensajes de apoyo a la candidatura del ministro de Economía en el congreso del Frente Renovador. Entonces, cuesta entender que el cipoleño deje en libertad de acción a sus votantes para que elijan libremente un candidato a presidente. Y si continúa su peronización, puede capitalizar a su favor la pelea interna entre Soria y Doñate.

Suponiendo que Juntos logre mantener el caudal de votos logrado en abril, cerca del 40% de los rionegrino deberá votar a un candidato a presidente. Es cierto que más del 10% de ese resultado lo aportó el peronismo de los intendentes y Doñate. La duda es si ese mismo peronismo pondrá dentro de la urna la boleta completa de Unidos por la Patria que lleva de candidato a Soria, enemigo hace apenas tres meses.

En enero, Soria trató de bobo a Doñate y su propio jefe de prensa en el ministerio apareció al frente de una campaña en redes sociales que tenía como blanco al senador de Valle Medio, a quien acusaron de traidor por cerrar su alianza con Weretilneck. También los locales partidarios aparecieron empapelados en el mismo sentido.

Un empleado de Soria estuvo al frente de la campaña contra Doñate.

La política todo lo puede. Pero todos saben que en el fondo, las partículas de agua no permiten que ingresen las de aceite. Entonces, ante la orden porteña de alinearse detrás de la figura del ex intendente de Roca y ministro de Justicia de la Nación, el senador de Valle Medio y sus aliados los intendentes, decidieron acompañar la candidatura. Pero surgen dudas en cuanto al apoyo real.

El peronismo de casi toda la provincia se siente más cómodo cerca de Juntos. Aseguran que son respetados y los pactos establecidos en las distintas ciudades se cumplieron. No pasa lo mismo en la relación con los hijos del Gringo, quienes desde Roca ningunean al resto. También cuesta creer que Martín y su hermana María Emilia, vuelvan a alinearse al kirchnerismo, luego del distanciamiento evidenciado hace tiempo.

La elección será de tercios y son tres bancas de Río Negro las que se renuevan en el Congreso. En condiciones normales, todo parece que se repartirán entre las dos fuerzas mayoritarias nacionales más Juntos, que sólo una catástrofe electoral podría impedirlo. En condiciones normales, debería ser: una para Soria por Unión por la Patria, otra para el que se imponga en la interna del PRO (Roberto Brusa apoyado por Aníbal Tortoriello que va con Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Cappozzi ungido por el legislador Juan Martín que apoya a Patricia Bullrich) y el tercero Di Giacomo por Juntos . Aunque no necesariamente debería ser en ese orden, si el peronismo de Doñate corta boleta en favor del partido provincial rionegrino al que acompañó en las elecciones a gobernador. Sergio Capozzi va a las PASO con la lista interna de Particia Bullrich.

Por estas horas se especula con un corte de boleta masivo. El votante de Juntos repela a Soria, y debe ser consciente que para el futuro gobierno de Weretilneck será conveniente tener un presidente amigo como Massa. Y para el peronista que no se identifica con Soria, el mal menor es cortar el tramo de presidente de Unión por la Patria y sumarle el tramo de diputados del partido provincial, al que ya votaron este año.

De todas maneras, la política no es una ciencia exacta y las suposiciones se caen si Milei logra imponer su candidata a diputada. Pese a las presiones de última hora, La Libertad Avanza con Fe presentó una lista con Lorena Villaverde. Es una incógnita lo que pueda cosechar la concejal de San Antonio Oeste, que tuvo una pésima elección municipal. No se sabe si le alcanzará el arrastre del histriónico economista para alcanzar una banca. Lorena Villaverde tuvo una pésima elección a intendenta de San Antonio y ahora encabeza la lista de Milei en Río Negro

El resultado municipal no es el único aspecto de su pasado que se cuestiona a la candidata. Es que hace un tiempo también quedó expuesta en un allanamiento de la Policía Federal en su casa por una causa de narcotráfico. Ella intentó desviar el tema, aunque en San Antonio todos hablan de su ex marido colombiano preso en Estados Unidos. No debería penar con esa carga, aunque muchos lo relacionan con los miles dólares utilizados para convencer al libertario de llevarla en su lista.

La campaña oficial, definida por calendario, comenzará recién el próximo domingo 9 de julio, pero los candidatos ya comenzaron a recorrer la provincia e intentar convencer a los electores. Aunque no siempre lo que se muestra es lo que realmente sucede.