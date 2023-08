El duro cachetazo de las PASO y las lógicas consecuencias

El duro cachetazo de las PASO dejó heridas y consecuencias. La excelente elección de Javier Milei arrastró en Río Negro a una ignota Lorena Villaverde, que fue la candidata más votada para diputada nacional, y ya se prueba el traje que lucirá el 10 de diciembre cuando llegue realmente al Congeso. Entre los daños, son variados. En lo político el cuarto puesto detrás del voto en blanco de Luis Di Giacomo golpeó al gobernador electo Alberto Weretilneck, casi el único militante del psiquiatra. También demostró que la familia Soria no es imbencible en Roca, y que Juntos por el Cambio continúa enredado con los problemas internos entre el diputado Anibal Tortoriello y el legislador Juan Martín.

Los teléfonos cerrados luego de las 18 y la rápida aparición de Weretilneck en el bunker de Cipolletti fue la muestra de que la elección había sido pésima. Se intentó maquillar un tanto los números, se habló de que llegaban al 12% a sólo 3% de los logrados por Martín Soria (candidato de las dos listas de Unión por la Patria), pero finalmente el escrutinio dejó en claro que la elección había sido mucho peor para el oficialismo provincial.

El psiquiatra Luis Di Giacomo, a quien el propio Weretilneck designó para encabezar la lista e intentar su reelección, hizo la peor elección en la corta historia de Juntos Somos Río Negro. Sumó el 9,22% (35.662 votos), por debajo de los 10.01% (39.728 votos) que representó el voto en blanco.

Weretilneck reconoció la derrota rápidamente, habló de la nacionalización de la elección, de la bronca y cansancio de la gente y de las pocas posibilidades de Juntos al no llevar candidato a presidente. Pero nada dijo de su candidato. Las consultoras marcaban en la previa la imposibilidad de Di Giacomo de sumar votos: "Poco carisma, mala imágen y nula intención de voto", más o menos así decían los informes.

El cipoleño es el dueño de Juntos y pecó de su poder supremo. Creyó que con ponerse al frente de la campaña podría trasladar sus buenos números a Di Giacomo, algo que a las claras no sucedió. Pero tampoco supo agrupar a su tropa, que decididamente no jugó para el actual diputado. Al roquense le hicieron pagar las facturas que supo acumular con traiciones permanentes hacia todo aquel que no sea Weretilneck.

A Juntos le queda trabajar para tratar de alcanzar a Juntos por el Cambio, y para que la lista de Villaverde no duplique a su más inmediato perseguidor. Es que de esa manera metería dos diputados. De esta forma además ingresaría Miguel Muñoz, un dirigente del gremio UATRE que supo estar en algún momento bajo el ala de Di Giacomo, pero sorpresivamente fue desvinculado de su trabajo en el minsiterio de Gobierno y el roquense no le atendió nunca más el teléfono.

Por el lado de Unión por la Patria, la cosa no está del todo mejor. Las encuestas daban un triunfo para Martín Soria, pero como sucede desde hace años, los trabajos de las consultoras no tienen rigor de realidad. El ministro de Justicia de la Nación alcanzó el 22,62% (87.433 votos), a 11,45 puntos (44.66 votos) de Villaverde que fue arrastrada al triunfo por Milei.

Aunque de repetir los números Soria volvería al Congreso, dejó en claro que su apellido ya no tiene el mismo peso que antes. Que de la herencia dejada por su padre Carlos Soria, ya queda poco. Sin presencia en las ciudades, sin militancia, y con un peronismo dividido, sólo le quedaba la fidelidad de los roquenses, que después de 20 años se cortó. El mismo electorado que llevó a su hermana al triunfo por el 60% en marzo, lo castigó y lo dejó en segundo lugar.

En la versión rionegrina de Juntos por el Cambio las cosas siguen como siempre: peleas entre Tortoriello y Martín y la escasa (por no decir nula) participación del ARI y la UCR. Después de las PASO, el candidato a diputado será Sergio Capozzi, que acompañaba la lista de Patricia Bullrich. Logró el 12.49% (48.333 votos) y su competidor, Roberto Brusa 6,95% (26.891 votos), ambos sumaron 19.46% (75.224 votos).

El desastre económico del día después de las PASO también complicó a la gobernadora Arabela Carreras, quien desde su candidatura a intendenta en Bariloche no jugó en las elecciones. Dentro de unas semanas, su gestión tiene que cumplir con el último pago de los intereses del Plan Castello, son 10,5 millones de dólares que deberá comprarle al Banco Central cinco días antes de hacer la transferencia.

El pago de los intereses y el salto del dólar oficial de 290 a 365, representará casi mil millones de pesos más de las debilitadas arcas provinciales, un 5.55% del total de la masa salarial de un mes completo. Esto también perjudicará al gobierno de cara a las nuevas negociaciones salariales que pretenden los gremios tras la abrupta devaluación del 20% del lunes pasado.

No hay tiempo para curar heridas, en Río Negro hay un próximo encuentro electoral, el 3 de septiembre se elegirá intendente en Bariloche, la ciudad más poblada de la provincia. Es muy prematuro saber cuál será la incidencia real de los todos los cambios que provocaron las PASO.