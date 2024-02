Fracaso o no de Milei, lo que le importa a Neuquén

La orden del presidente Javier Milei a los diputados propios, de retirar y volver a comisión la "Ley Bases", pulverizó lo que había trabajado el Congreso en Extraordinarias. Hay que empezar de nuevo, o no: la impresionante ola de reparto de culpas, asunción de impostados triunfos o derrotas, y las dudas que cubrieron el atormentado cielo de la Patria, nuevamente, ocuparon el primer plano mediático de las últimas horas, demostrando que la política sigue en el nivel competitivo, sin asumir concretamente el nivel de gestión. Gestionar el Estado, es lo que corresponde, y, tal vez, dejar un poco de lado la pelea de gatos sobre el paredón descascarado del Congreso Nacional.

A Neuquén, la caracterización de "traidores" y las advertencias sobre el congelamiento de envío de fondos, no le afecta demasiado. El año pasado, la provincia recibió de aportes por fuera de la coparticipación, 32.900 millones de pesos. No mueve la aguja del "amperímetro" provincial esa suma, Figueroa no dependerá de esos aportes discrecionales para gestionar, más allá de que siempre es mejor tener que no tener aportes extra. A la provincia le importan las regalías crecientes, en primer término; la recaudación de impuestos propios, en segundo; y la coparticipación federal, que es por goteo, automática. Neuquén, y el gobernador Figueroa, dependen de sí mismos para arribar a un buen resultado del partido metafórico, que dura cuatro años, en principio.

También es muy cierto que a Neuquén, de la política energética nacional, le conviene un sistema desregulado, con precios lo más libres posibles, pues la necesidad es de inversiones constantes y producción en alza, sostenida, e intensa, teniendo en cuenta que el cambio de la matriz energética mundial es inexorable. En ese contexto, con solo mantener lo que la Constitución y las leyes vigentes dicen en lo referente a la propiedad de los recursos naturales, basta y sobra: cuando menos se meta el Estado nacional, mejor será para una provincia acostumbrada a gestionar el recurso de los hidrocarburos, como ya demostró en distintas y cambiantes etapas de la vida nacional, desde el siglo pasado hasta el presente.

En este contexto práctico, la retórica de la política, los verbos inflamados y altisonantes, no configuran más que exposiciones de política competitiva, una etapa que debería quedar acotada a los tiempos de elecciones. Las elecciones fueron el año pasado, en Neuquén ganó Figueroa, en Nación ganó Milei. Es tiempo de gestionar, es decir, de gobernar, de ocuparse de la solución de los problemas, el desarrollo de la economía, la atención de los graves atrasos sociales que padece el pueblo argentino.