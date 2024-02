Ley Ómnibus y acuerdo en Neuquén, lo más relevante

A nivel nacional, la cámara de diputados aprobó la Ley Ómnibus, siendo motivo de celebración por parte del gobierno y reclamos por parte de la oposición. Esta ley abarca diversas áreas y temas, consolidando varias medidas y reformas bajo una legislación integral. Además, hubo un récord de demanda eléctrica en todo el país, este acontecimiento destaca la importancia de la infraestructura energética y sus desafíos ante el aumento de consumo. A nivel provincial, el gobierno de Rolando Figueroa dio el primer paso al generar mil empleos en un convenio con UOCRA. Este enfoque busca incentivar la participación laboral y disminuir la dependencia de programas asistenciales. También se destaca la utilización de un dron que esta recorriendo la provincia en busca de construcciones no declaradas. Además, otros temas que se destacan son: un mega operativo en Cipolletti, el fallecimiento del nieto de Aurelio Vázquez y el incendio en Los Alerces. Pero esto no es todo, hubo más. Veamos.

Diputados aprobó la Ley Ómnibus

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley "Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos" con 144 votos a favor y 109 en contra. El proyecto establece una emergencia pública, una reforma del Estado y la privatización de varias empresas públicas. La votación se realizó con el respaldo de diversos bloques, mientras que el dictamen de mayoría fue rechazado principalmente por diputados de Unión por la Patria. La sesión pasó a cuarto intermedio hasta el martes para el tratamiento detallado de la iniciativa. Antes de la votación, se confirmó la derogación de artículos relacionados con el capítulo fiscal, financiamiento político y la ley de pesca, entre otros. A lo largo de la jornada, hubo negociaciones entre funcionarios del Gobierno y bloques dialoguistas para abordar discrepancias, especialmente en cuanto a la privatización de empresas estatales. Las discusiones se centraron en la consolidación de deudas de cajas provinciales y la coparticipación del Impuesto País. La sesión se extendió por más de 30 horas en tres jornadas, con la participación de aproximadamente 200 oradores.

Demanda eléctrica en el país

En medio de una alerta roja por temperaturas atípicas en la República Argentina, se experimentó un récord histórico de demanda eléctrica en todo el país. Previamente, se habían registrado apagones en Mendoza, Tucumán y Santiago del Estero. Ante la situación crítica, el Gobierno Nacional tuvo que importar energía de Brasil, Uruguay, Bolivia y Chile para hacer frente a la demanda. La Secretaría de Energía informó que la demanda alcanzó los 29.602 MW, superando los 29.105 MW registrados en marzo de 2023. En la Ciudad de Buenos Aires, la sensación térmica superó los 40 grados, y 20 provincias del país estuvieron bajo alerta por temperaturas extremas. El Gobierno instó a la población a hacer un uso racional de la energía para enfrentar la ola de calor. Ante la emergencia, el Gobierno Nacional tomó la decisión de importar electricidad de varios países vecinos para garantizar el suministro de energía. Simultáneamente, se hizo un llamado a la población para que adoptara prácticas responsables en el consumo de energía, contribuyendo a superar la situación de alta demanda.

Mil empleos para reducir los planes sociales

El gobernador Rolando Figueroa firmó un importante convenio con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en El Huecú. Este acuerdo, con alcance provincial, es el primer paso concreto del plan Emplea Neuquén, dirigido a generar empleo y reducir la dependencia de subsidios. El convenio implica la creación de mil puestos de trabajo y se llevó a cabo el viernes pasado. El documento fue firmado por el mandatario y Juan Carlos Levi, representante de la UOCRA. En el acto estuvieron presentes la vicegobernadora Gloria Ruiz y el ministro de Trabajo, Lucas Castelli. El acuerdo se enmarca en el programa Emplea Neuquén y destaca el compromiso de priorizar el empleo para los residentes de la provincia. Este proyecto busca transformar subsidios en oportunidades laborales reales para los neuquinos. La iniciativa se desarrolla en medio de tensiones con organizaciones sociales, como el FOL, el Partido Obrero y la CTEP, que realizaron un "acampe" frente a Casa de Gobierno en resistencia a la transformación de planes sociales en empleos.

Un dron para detectar construcciones no declaradas

La subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia de Neuquén ha instruido a la dirección provincial de Catastro e Información Territorial para intensificar la identificación de mejoras no declaradas en toda la región. El primer relevamiento se llevará a cabo en diversas localidades, entre ellas San Martín de los Andes, Villa la Angostura y Añelo. Catastro empleará dos drones de manera estratégica para realizar un barrido rápido de las áreas seleccionadas, incluyendo localidades como Villa Lago Meliquina y Moquehue. El objetivo es incorporar al catastro y al proceso de cobro la totalidad de los metros cuadrados no declarados en estas zonas. Esta medida responde a la detección, durante 2023, de más de 565.000 metros cuadrados de construcciones no declaradas en lotes baldíos en Neuquén capital. Una vez identificadas las mejoras no declaradas, se incorporarán automáticamente al catastro, y se informará a la dirección provincial de Rentas. Esta entidad procederá a intimar el pago del impuesto inmobiliario adeudado, junto con sus accesorios. La medida busca garantizar la regularización fiscal y la correcta contribución al sistema impositivo por parte de los propietarios de construcciones no declaradas en la provincia.



Mega operativo en Cipolletti

Un extenso operativo tuvo lugar cerca del mediodía en la calle Perito Moreno 156, cerca del centro de la ciudad de Cipolletti. La acción fue llevada a cabo como parte de un desalojo ordenado por el Juzgado de Faltas, siguiendo la solicitud de la Municipalidad. Además de la presencia policial, se desplegaron camiones y retroexcavadoras en el sitio, indicando la posible demolición del lugar conocido como "conventillo" tras la evacuación de sus ocupantes. Ya se ha realizado la tala de dos árboles de la vereda. El comisario Gustavo Moraga de la Comisaría 4º confirmó que durante el procedimiento hubo una persona demorada por resistirse al desalojo. Asimismo, dos personas mayores fueron derivadas al área de Acción Social del municipio. El desalojo se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial, y la presencia policial y maquinaria pesada sugiere la implementación de medidas contundentes para garantizar la ejecución de la acción legal.

El nieto de Aurelio Vázquez no fue asesinado

El informe preliminar de autopsia sobre la muerte de Teo Samuel Vázquez, nieto del dirigente docente Aurelio Vázquez, ha descartado la posibilidad de un homicidio. Los médicos forenses determinaron que no había signos de criminalidad en el cuerpo del joven de 19 años y que la causa de la muerte fue un edema pulmonar. La fiscal Belén Calarco ordenó la detención de Lautaro Hernán Lobos, de 19 años, compañero de Teo, por su presunta relación con el caso. Lobos fue encontrado en el departamento con signos vitales y se recupera de un intento de suicidio en el Hospital Francisco López Lima. El informe forense indica que la muerte de Teo fue por "congestión y edema pulmonar indeterminado", sin señales de violencia. En el departamento, se encontraron blísters de pastillas y restos de cocaína. La fiscalía espera la determinación de la situación legal de Lobos, quien fue imputado y quedará detenido en prisión preventiva por dos meses. Un video de seguridad lo muestra ingresando al departamento alrededor de las 6 de la mañana, antes de ser encontrado más tarde con un cinto en el cuello, intentando quitarse la vida. Este caso ha generado una gran conmoción en Roca, y la investigación continúa para esclarecer completamente las circunstancias de la muerte de Teo Samuel Vázquez.

Incendio en Los Alerces

El fuego ya consumió 2835 hectáreas. Se complica el trabajo de los brigadistas durante este viernes por la gran presencia de viento. Durante este jueves aumentó la influencia del viento con ráfagas de hasta 40 km/h, lo cual complicó el trabajo de los brigadistas en los focos activos, ya que modificó la dirección e intensidad de las llamas. Unas 347 personas participan en el operativo, de las cuales 254 están dedicadas al combate directo y logística de las cuadrillas, mientras que 93 se encargan de tareas de apoyo logístico. Además, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego contribuye con tres helicópteros, dos aviones hidrantes, un avión de observación, un avión anfibio tipo Fireboss y una flota de drones para la observación de puntos calientes. En el terreno, se utilizan autobombas de cuarteles de bomberos locales y maquinaria vial para crear cortafuegos y mantener caminos rurales. A pesar del incendio, los servicios turísticos en la región funcionan con normalidad. Se recomienda precaución extrema al circular por la ruta provincial 71 que atraviesa el parque nacional debido a la alta circulación de vehículos involucrados en el operativo.