La foto que se pudo haber evitado

En Río Negro la Educación esencial fue aprobada en primera vuelta. El proyecto del PRO es similar al que también tiene media sanción en el Congreso, y establece que un mínimo de personal debe permanecer en las escuelas para que estén abiertas durante una medida de fuerza. Pero mientras en la Legislatura ganaba el apoyo 35 a 11, afuera se vivieron momentos de mucha tensión, con gases e incidentes entre docentes y policías.

Se desconocen los motivos políticos que llevaron a Juntos Somos Río Negro a acompañar el proyecto del macrista Juan Martín. Allegados a la cocina del partido verde, reconocieron que no estaba previsto llevarlo al recinto. La idea era tenerlo en carpeta ante cualquier conflicto con los docentes. De hecho en la sesión anterior lo cajonearon a último momento. "Los aplausos son para el Martín y los cachetazos para el gobernador", explicaron en un celoso off the records.

¿Qué pasó? La relación entre gremio y gobierno está quebrada. En el aniversario de Jacobacci, la seccional local marchó con pancartas con distintas consignas. La secretaria General, Paola Loncón, se acercó a Alberto Weretilneck y este no disimuló su fastidio. "No estoy de acuerdo con el cartel de ajuste", planteó el gobernador, luego enumeró que tienen los mejores sueldos del país, que no se cerraron escuelas, que no se implementó el presentismo y se mantuvo el fondo de incentivo docente. Y luego lanzó: "No somos dictadores, no le vamos a permitir que nos caratulen como dictadores. ¿Está claro? Si quieren ver ajuste, van a tener ajuste".

Weretilneck no pudo discimular su fastidio ante el reclamo de UnTER en el aniversario de Jacobacci.

Instruyó a sus alfiles legislativos para tratar el proyecto, aunque en su interior no cree que la Educación sea esencial, pero si un derecho. Desde hace un tiempo que el gobernador está en una permanente disyuntiva. La estrategia es no identificarse con Javier Milei y evitar quedar pegado. Pero si aplica sus políticas, al menos las que miden bien en las encuestas. Eso mismo le anticipó a la dirigente de Jacobacci: "No pueden negarse a que se controlen las faltas. Se alejan de la sociedad. Por eso gana Milei".

Para que la esencialidad sea ley, debe sortear la segunda vuelta legislativa. Para eso tienen que pasar varias cosas, la primera que se mantenga la decisión política del cipoleño. Y la segunda es que la UCR y el ARI, aliados de Juntos, puedan introducir los cambios propuestos en el proyecto original. Cuestionaron la operatividad.

Juntos y sus aliados apoyaron el proyecto del PRO sobre la esencialidad del servicio de Educación.

La pelea por la esencialidad también dejó expuesta a la conducción policial. Todos en Río Negro sabían que podría haber incidentes en la Legislatura, pero la Jefatura no reaccionó. El vicegobernador Pedro Pesatti solicitó refuerzos para garantizar el normal desarrollo de la sesión, sin embargo UnTER se movió primero. Durante la noche montó carpas y fogatas en el ingreso al edificio. El Jefe de Regional I fue la única autoridad de la fuerza que quedó en Viedma. La Jefa Mary Carmen Carrizo no diagramó ningún operativo especial como si se hizo en Jacobacci el día de la Audiencia Pública por Calcatreu, que encabezó el propio ministro de Seguridad, Daniel Jara.

Entre las falencias, además de la falta de reacción para vallar las calles, se dispusieron pocos policías y sin escudos de contención. Cuando el clima se calentó y no había punto de retorno, apareció el COER y los gases en la cara de los docentes. Weretilneck publicó en sus redes el respaldo a la Policía, instruyó a la Fiscalía de Estado para que intervenga, pero no se refirió al pedido de renuncia de la Jefa que hizo la legisladora Magdalena Odarda.

La Jefa de Policía se ausentó de Viedma durante los incidentes en la Legislatura, estaba en Cipolletti en una entrega de camionetas.

No se entiende por qué terminó todo en caos si se podría haber evitado. Se sabía que los docentes intentarían interrumpir la sesión y que por más que la entrada esté prohibida, iban a querer ingresar. Para Carrizo ¿qué era más importante que mantener el orden en la Legislatura y evitar que las fotos de la represión recorran todo el país? La Jefa de Policía estaba en Cipolletti, en la entrega de nueve camionetas para la Brigada Rural, junto con el gobernador y el Ministro Jara. Un acto protocolar que se podría haber desarrollado de la misma manera sin su presencia. Políticamente, su ausencia no pasó desapercibida