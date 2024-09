Educación esencial en Río Negro: el proyecto no se tratará mañana

En la reunión de Labor Parlamentaria se decidió excluir de la agenda de la próxima sesión el proyecto que proponía declarar la Educación como servicio esencial y establecer guardias mínimas durante las huelgas de docentes y porteros. La iniciativa, similar a la impulsada por el Pro a nivel nacional y que fue aprobada en el Congreso, tenía el respaldo del oficialismo y el propio gobernador Alberto Weretilneck estaba de acuerdo, sin embargo había generado un fuerte rechazo por parte de los sindicatos UnTER y ATE, que anunciaron un paro y movilización a Viedma para mañana.

El proyecto, que ya había pasado con dictamen mayoritario en las comisiones, no será tratado en la sesión de mañana debido a la decisión del oficialismo de Juntos Somos Río Negro (JSRN) de retirarlo de la agenda. Esto ocurre en un contexto de tensión, con UnTER convocando un paro de 24 horas para el jueves y ATE sumándose a la protesta, argumentando que la ley también afectaría a los porteros de las escuelas.

El jefe de bloque de JSRN, Facundo López, había anunciado anteriormente que se aplicarían descuentos a los docentes que participaran en el paro, y había criticado a UnTER por lo que consideró una defensa de privilegios sindicales más que de la educación. López sostuvo que el paro demuestra la necesidad de considerar la educación como esencial, argumentando que el sistema educativo no puede ser interrumpido por conflictos laborales.

Por otro lado, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se pronunció enérgicamente en contra de los bloqueos a la iniciativa, afirmando que la educación es un derecho esencial que debe ser protegido y que no se debe permitir que los conflictos sindicales perjudiquen el bienestar de los estudiantes.

En la reunión de Labor Parlamentaria, los presidentes de bloque decidieron que solo se incluirán en la sesión de hoy los proyectos del Poder Ejecutivo provincial. Una propuesta alternativa, presentada por el arista Javier Acevedo y otros parlamentarios, sugirió esperar el tratamiento del proyecto nacional que ya tiene media sanción en Diputados, y que se espera sea debatido en el Senado en los próximos días.

A pesar de la decisión de retirar el proyecto de la agenda, la polémica en torno a la Educación como servicio esencial no terminó. Los sindicatos aún no definieron su postura respecto a la baja del proyecto del temario, y UnTER convocará a un plenario de secretarios generales para tomar decisiones adicionales. El temor de los gremios es que pese a no estar incluido en el temario, se presente sobre tablas y eso obligue a un tratamiento en el recinto.

La iniciativa del PRO establecía que durante paros de hasta 48 horas, al menos el 30% del personal de las escuelas debía cumplir funciones, y en casos de paros prolongados, el 50% del personal debía estar presente. Este enfoque buscaba minimizar la interrupción en el proceso educativo, pero fue recibido con resistencia por parte de los sindicatos que consideran que la medida vulneraría sus derechos laborales.

La única diferencia que se intrujo con respecto al proyecto que tiene media sanción en Diputados, es la aplicación, ya que Nación no tiene escuelas y son las provincias las que tienen el manejo de las instituciones en todo el país. En Río Negro, comenzaría a regir desde la publicación de la Ley en el Boletín Oficial, en caso de tener una aprobación en doble vuelta en la Legislatura.

Sorpresa en labor parlamentaria

Mientras desde UnTER aseguran que lograron frenar el proyecto de Ley, lo cierto es que la decisión de no llevarlo al recinto es una decisión exclusiva del Ejecutivo. El presidente de bloque de JSRN, Facundo López, sorprendió a todos cuando planteó que no se iba a tratar en la sesión de mañana, sin brindar más detalles y ante la queja del autor del proyecto, el roquense Juan Martín (Pro).

A última hora del martes. el presidente de la bancada del ARI, Javier Acevedo no supo expresar la posición que iban a adoptar con sus 4 legisladores y solicitó 48 horas para analizar el proyecto. El mismo planteo realizó la radical Lorena Matzen, en relación a la postura del bloque de dos diputados de la UCR, un aliado estratégico para el oficialismo provincial. Además, al no ser un proyecto propio y llevar la firma del Pro, no hubo intención desde el oficialismo de darle protagonismo a Juan Martín .

La versión ofciial indica que, independientemente de la idea central del servicio esencial, presenta muchas dificultades operativas para su implementación práctica. "¿Cómo hace una directora para seleccionar el 30% de los docentes de una escuela para las guardias mínimas?", explicó una fuente legislativa a Mejor Informado. "Seguramente se harán modificaciones y volverá a tratarse", aseguró.

Ante la decisión del oficialismo de levantar el proyecto de la sesión, UnTER decidió dejar en suspenso el paro previnsto para mañana. En un comunicado explicaron que "con la participación de representantes de las 18 seccionales, el Plenario definió además declarar el estado de alerta y movilización permanente, y ratificó la realización de las medidas de fuerza en caso que se defina avanzar con el proyecto de ley impulsado por el bloque del PRO y acompañado por los legisladores del bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro".