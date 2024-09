Gendarmería y otro capítulo en la interna libertaria

Vaca Muerta esta planteada como la salvación de Argentina y la premisa es garantizar el negocio. Todos lo saben y fue Patricia Bullrich la que ordenó la creación de un nuevo Escuadrón de Gendarmería para que garantice el libre tránsito por las rutas hacia la Cuenca Neuquina. También para mantener despejados los accesos a los yacimientos ante cualquier posible reclamo. La decisión está tomada pero se plantea una guerra de intereses en cuanto a la ubicación de la fuerza que liderará el protocolo antipiquetes.

En épocas donde los recursos son limitados y el déficit cero es una consigna, la ministra estudió la situación y alguien le puso sobre su escritorio la sentencia dictada por el juez Federal de Roca, Hugo Greca, en la que le cede a Gendarmería la posesión de La Ponderosa. La chacra de 12 hectáreas a la vera de la ruta 22, donde el corrupto Rubén López construyó un fastuoso salón de eventos vip y otras edificaciones en las que aún vive su última pareja, sería el lugar elegido para su ubicación sin tener que destinar fondos.

En la causa por lavado de activos contra el ex secretario General del Sindicato de Empacadores de Fruta, no fue la única vez que La Ponderosa apareció en un expediente judicial. En una de las varias denuncias por abuso sexual contra López, también se la mencionó: una moza contratada para servir en una cena de la peña de Boca, señaló al anfitrión y al ex jugador xeneize, Luis Abramovich que la violaron. Finalmente, la Justicia rionegrina sobreseyó a ambos por no encontrar pruebas suficientes y no por ser inocentes.

Ese lugar, donde la Agrupación Comahue llegó en 2021 para desalojarla, y que por decisión de Greca se quedó para custodiarla, debería ser la sede del nuevo Escuadrón creado por Bullrich. Sin embargo las fuerzas del cielo no parecen estar todas de acuerdo. Es que pese a la decisión del juez de darle la posesión a la fuerza federal, el Sindicato de la Fruta no se resigna y quiere recuperar parte de la plata que López se apropió de manera fraudulenta.

Es sabido que Marcos Bielma, el sucesor de López al frente del gremio y de la obra social, es un ladero incondicional de la diputada Nacional Lorena Villaverde. Sus bendiciones como pastor evangélico son bien recibidas cada vez que la empresaria pone en funciones a alguien de su palo en alguna oficina nacional en Río Negro. Ella nombró al abogado del sindicato, Jonathan O'Rouke al frente de ANSES en Roca, que además representó a La Libertad Avanza en la Justicia electoral, en el caótico y escandaloso comienzo del proceso de reconocimiento como partido político. Lo que incluyó la aparición de firmas truchas de adhesión, entre ellas varios afiliados al gremio que nunca fueron consultados si estaban de acuerdo.

Poco después del anuncio de Bullrich, Román recibió al jefe de la Agrupación Comahue, Pablo Morales.

Bielma no está en contra del nuevo Escuadrón en el Alto Valle. Pero se opone a que se instalen en La Ponderosa. En caso de hacerlo, el sindicato perdería toda posibilidad de reclamo sobre esa valiosa propiedad, ícono de la corrupción. Casi al mismo tiempo, apareció en escena el nombre del único intendente libertario del país, Marcelo Román, quien se entusiasmó con que la fuerza se instale en Allen. Durante la semana se reunió con las máximas autoridades de Gendarmería y, de acuerdo con los trascendidos, les ofreció un predio para los 300 hombres que ya están destinados.

Pero esto no es lo único que pasa en la batalla por representar a Milei en Río Negro. Mientras en Nación Guillermo Francos cuenta a favor los votos de Juntos Somos Río Negro en el Congreso y se muestra bastante seguido con el gobernador Alberto Weretilneck, Villaverde pretende ser la referente libertaria en la provincia. Aunque su imagen sufre por las acusaciones de estafas en la venta de terrenos en Las Grutas y la denuncia de administración fraudulenta que hizo la nueva conducción del club de la villa balnearia.

REUNIÓN CLAVE CON EL GOBIERNO NACIONAL SOBRE REPRESAS



Junto al gobernador de Neuquén, @Rolo_Figueroa, nos reunimos con el jefe de gabinete @GAFrancosOk, el secretario de @Energia_Ar, @chirilloeduardo y el viceministro coordinador de Energía y Minería Daniel Gonzalez.



En este… pic.twitter.com/Xro4LnaJ5b — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) September 17, 2024

La anunciada alianza con el diputado Nacional Anibal Tortoriello, por el momento es solo una expresión de deseo que nunca se formalizó. Tampoco en la Legislatura, donde el bloque de LLA no fue reconocido. El cuerpo se integraría por Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza que se fueron del PRO y que responden al cipoleño y por el pichetista César Dominguez, de Primero Río Negro, la fuerza que creó el ex intendente de Campo Grande Ariel Rivero. Precisamente esa banca es la más cuestionada. Primero Río Negro pretende revocar la banca César Dominguez, ahora integrante del bloque no reconocido de LLA.

Primero Río Negro pretende revocarla y para eso ya fijó una asamblea partidaria para el 25 de octubre en Bariloche. El tema a tratar es presentar en la Justicia electoral el pedido formal amparados en el artículo 25 de la Constitución provincial, que plantea que las bancas pertenecen a los partidos políticos y que si se comprueba "una violación sotensible y grave de la plataforma electoral", pueden reemplazar al representante por el suplente.

El inexistente bloque de LLA tiene secretario. Villaverde nombró en ese también inexitstente cargo a su community manager Julián Goinhex, quien de repente se muestra redimido de su pasado como funcionario provincial y las cuentas que nunca cerraron de una visita presidencial a Bariloche. Lo que le costó, sumado a sus comportamientos poco claros, la eyección del primer gabinete que heredó Weretilneck en 2012.

El oscuro personaje está al frente, a través de las redes, de una campaña contra María Emilia Soria, la hija de su mentor político. Desde el crimen de Carlos Soria, Goinhex supo aprovechar y darle rédito económico al presunto conocimiento que tiene de los secretos de la familia Soria, al frente del poder en Roca desde 2003. Desde las tinieblas, en su momento vendió sus servicios a la senadora barilochense Silvina García Larraburu, quien contrató a él y su pareja como asesor con sueldo del Congreso. También hizo campaña para Alberto Weretilneck, en su afán por ganar algún voto en Roca y ahora, aunque se autopercibe armador, maneja las redes sociales, teléfono en mano, de Villaverde, en cada reunión en el Alto Valle.

Es cierto que todos invocan los intereses libertarios y p???onderan la figura de Javier Milei, pero el trasfondo de todo son las candidaturas para 2025. El año que viene, en las elecciones de medio término, Río Negro debe renovar tres senadores y dos diputados. Ante la polarización, estar en los primeros lugares de la lista del León es un pasaje seguro para una banca en alguna de las cámaras del Congreso.