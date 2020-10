Murió, contagiado de coronavirus, el actor Hugo Arana

El actor Hugo Arana falleció en las últimas horas a los 77 años, informó la Asociación Argentina de Actores. Arana había sido diagnosticado con Covid 19, en un sanatorio en donde había sido internado por un accidente doméstico.



“Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos”, publicó esta mañana la entidad en Twitter.

El actor estaba internado en un sanatorio porteño por un accidente doméstico, y había confirmado que había sido diagnosticado con coronavirus. “Me hicieron el hisopado y apareció el virus. Pero de la manera más liviana porque no me falta el aire, no tengo dolores”, había contado en una entrevista radial.

Arana fue un actor entrañable, querido por el público y por sus colegas. Surgió al conocimiento público por una publicidad en televisión, en la que jugaba con unos escarpines de bebé. La transmisión emotiva fue siempre su fuerte. Era capaz de hacerlo con una simple mirada a cámara. Por esa publicidad, de la década del '70, fue premiado en 2016: se consideró el spot como el más recordado de la televisión argentina.

Dueño de una gran ductilidad, capaz como pocos de expresar el ser argentino, resumen de inmigrantes y nativos, Arana supo transitar por la comedia y el drama. Se lo extrañará en la escena argentina, mucho más en estos tiempos carecientes del talento con el que se inundó con gente como Arana.

Uno de los personajes emblemático: "Hugo Araña", en Matrimonios y Algo Más: