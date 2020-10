Se murió Hugo Arana y un aluvión de posteos pueblan las redes. Hay muchos argentinos que conocieron y disfrutaron del arte de Arana. En tiempos en que aún no se discutía ni se juzgaban las conductas "machistas", ni mucho menos el feminismo, ni tantas cosas que son de derechos humanos, Arana impuso personajes que hoy no hubiesen podido ser producidos ni mostrados por la TV.

Sin embargo esto no indica que no se sigan cometiendo barbaridades referidas a esos temas. Esas barbaridades, encima, no tienen humor, porque hasta el humor (como género artístico) ha entrado en decadencia. Arana llevó a la pantalla el humor simple, hasta ingenuo tan común en los hombres de nuestra sociedad de otros tiempos.

Sobre el particular se trabajó ,y mucho, para advertir que había que cambiar ciertas cosas. Efectivamente, luchas, denuncias, experiencias, leyes, literatura, cine, aparecieron como bastiones de tiempos nuevos.

Pero, si bien se logran resultados positivos en dirección a aceptar la diversidad sexual, la elección de su práctica y la libertad de ser lo que se es, no se ha logrado un tenor humorístico que sea renovador, interesante y (sobretodo) divertido para tratar esos temas: o se cae en la grosería o en lugares comunes.

Hoy Hugo Arana no está, hay una etapa de la vida de la sociedad argentina que va silenciando a sus representantes en el arte y en otras manifestaciones de la cultura nacional. Los más atrevidos, los más serios, los más ilustrados, se están yendo. Es muy triste observar que junto a ellos, se retira de la escena, el humor.

Según los griegos, el cuerpo del ser humano está formado por cuatro humores o líquidos (sangre, bilis amarilla, bilis negra y agua) y se relacionan con los cuatro elementos de la naturaleza (aire, fuego, tierra y agua). De esta relación se establece que cuando alguien está de buen humor significa que se encuentra en un perfecto estado de salud.

Tal vez, haya que repensar este asunto, porque encima de la pandemia, hay otra peste amenazando: la pérdida del humor.

Y ya no hay Aranas que la curen.