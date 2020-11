Lali lanzó disco, tema y contó que se enamoraría de una mujer

Lali Espósito disfruta de su presente. Instalada en España donde se encuentra filmando Sky Rojo, una producción de Netflix en Madrid, estrenó su cuarto álbum “Libra” y lanzó su nueva canción “Ladrón” en colaboración con Cazzu , la reina del trap.

La actriz reveló en las últimas horas que contrajo coronavirus grabando la serie y, en diálogo con Clarín, explicó: "Muchos del rodaje hemos pasado el coronavirus. Esto es algo que no se sabe, pero hace unos meses lo pasé acá, en España". Sin embargo, la cantante atravesó la enfermedad en su casa y no debió ser internada.

Sobre su último trabajo, que tiene un estilo mucho más urbano que los anteriores, Lali contó que “Ladrón nació en cuarentena y terminó de darle forma a mi disco. Me encanta la letra y la fuerza que tiene. Amo compartirla con Cazzu ya que es una canción que sigue nuestra línea musical y narrativa. Fue un desafío ser la directora del clip. Lo tenía muy claro en mi cabeza y fui por eso”.

Su nuevo disco “Libra” le llevó dos años de trabajo y fue grabado en Argentina, Estados Unidos y España. Es su cuarto álbum y ya se conocían “LALIGERA”, “Lo que tengo yo”, “Fascinada” y “Como así”, la colaboración con CNCO.