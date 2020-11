Sin protocolos, aún no hay vuelta del teatro

Los teatros siguen con sus telones cerrados y esperan la fecha para dar sala y volver a la actividad que se paralizó el 13 de marzo pasado. Las salas de teatro independiente presentaron a fines de junio por videoconferencia cómo funcionarían Ámbito Histrión, Deriva, El Arrimadero, Espacio TE.NE.AS, Piccolo Teatro (San Martin de los Andes) y El Zaguán (Plottier) bajo protocolos, pero los mismos “nunca se terminaron de discutir” y quedaron solo “en propuestas”.

El martes, tras la aprobación de los protocolos en Ciudad de Buenos Aires y la vuelta del teatro este fin de semana, el gobernador Omar Gutiérrez anunció que “se abrirán los teatros con todas las medidas que regulan la modalidad de venta de entradas, medidas de higiene, elementos de protección y organización del espacio. El factor ocupacional máximo será del 30 por ciento en relación a la capacidad máxima habilitada para la asistencia de público presencial en los establecimientos habilitados en espacios cerrados y/o abiertos al aire libre”. Asimismo, “se continuará acompañando a los espacios culturales a través del Plan de reactivación del ministerio de las Culturas”.

Sin embargo, “todavía no hay protocolos aprobados ni una fecha exacta para volver” aseguró Diego Arangue , miembro de la Asociación Ámbito Histrión e integrante de la Comisión Directiva tras una reunión el fin de semana. Pese a ello, reconoció que están contentos porque “se anunció el posible regreso en algún momento”.

“Tenemos mucho interés en que se reactive la actividad porque el impacto de la pandemia sobre el teatro y los artistas fue muy duro. Nos interesa reconstruir ese universo humano que tenemos en el teatro” agregó Arangue.

Sobre cómo funcionará la sala cuando abran los teatros, Diego reconoció que “no sabemos si vamos a tener técnicos en la sala, si vamos a tener boleteras y hay un montón de cosas que tenemos que reconstruir que son de los lazos humanos y que hoy están siendo nuestra prioridad”.

“Si no hay protocolos, no hay posibilidad de vuelta y hasta ahora no lo hay” reconoció y remarcó que al menos en Ámbito Histrión se trabajó en los últimos meses desde la virtualidad con la producción “Acá no va a llegar” (Histrión y Crash teatro) y “pensando para el regreso cuando haya una fecha concreta”.