El sobrino de Diego contra Rocío Oliva: “Todo vuelve”

Walter Christian Machuca , conocido como Chino Maradona, uno de los sobrinos de Diego, se metió en la polémica que generó la prohibición del ingreso a Casa Rosada a Rocío Oliva en la despedida del exfutbolista.

Consultado en una entrevista con Siempre noticias (Crónica), el familiar se refirió al tema: “Me pareció perfecto que así sea porque ella fue una de las personas que no me dejó entrar a despedir a mi abuelo. Como la vida tiene sus vueltas, esta vez le tocó a ella. Todo en la vida vuelve” haciendo alusión al momento de la muerte del papá de Diego ocurrida en 2015.

Sobre el último adiós al ídolo relató que lloró junto a sus primas Dalma, Gianinna y Jana y que las vio destruidas: “Solo estuvimos los familiares al principio, tuvimos nuestro momento a solas antes que ingresara el resto de las personas”, detalló.

"No lo cuido nadie"

Por su parte, en declaraciones a Fútbol sin manchas (Canal 26) Rocío hizo referencia al estado de salud del astro y sobre la posibilidad de cuidarlo en su hogar. “Instalar una sala médica en la casa de Diego era imposible, si él no se dejaba”, comentó Oliva. Asimismo, insistió: “Los médicos de la Clínica Olivos nunca dijeron que Maradona estaba listo para el alta” apuntando no solo al entorno reciente de Maradona, sino también al médico Leopoldo Luque .

Rocio Oliva: "No sé quien me cerró la puerta para verlo"

“El problema empezó cuando le dieron el alta en la Clínica Olivos. No lo cuidó nadie. A Diego hace un año que no lo veía, y eso hizo que yo no sea la señalada. Desde el momento en que me separé, no lo pude ver más. Yo no me negué nunca a verlo; por eso el día en que lo internaron la llamé a Claudia (Villafañe) y me puse a disposición”, reveló. Ante las versiones que indicaban sobre su negación a ir a visitar a Maradona en el día del cumpleaños 60 del astro futbolístico, Roció señaló: “Nunca me llegó una invitación. Yo hubiera ido, el llamado a Claudia fue para eso. Siempre estuve a disposición de Diego. No sé quién me cerró la puerta para verlo”.