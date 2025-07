Navone, el único ganador de la jornada de Wimbledon

El segundo día de cuadro principal de Wimbledon tuvo mucha acción argentina, pero solamente una victoria sobre cinco presentaciones. El día comenzó con el triunfo de Mariano Navone, que consumó una muy buena victoria 3-6, 6-4, 6-1 y 6-4 frente a al canadiense Denis Shapovalov. El resto no corrió con la misma suerte: Francisco Comesaña cayó 6-4, 6-4 y 6-2 ante el francés Corentin Moutet, más tarde Tomás Etcheverry perdió en tres sets frente al local Jack Pinnington Jones, Sebastián Báez tuvo que abandonar cuando perdía 6-2, 6-2 y 2-1 frente al local Jack Draper y Camilo Ugo Carabelli se despidió 7-6 (6), 7-6 (4) y 6-3 ante Marcos Giron.

Primer triunfo en Wimbledon para Navone

El oriundo de 9 de Julio se medía frente al canadiense Shapovalov (29° del mundo) y cumplió el objetivo de su primera victoria sobre el verde césped inglés para seguir recuperando lugares en el ranking ATP. Después de caer en el primer set y un complicado arranque de segundo parcial, Nave se recuperó y ya no perdió el dominio del encuentro. Pasó de estar 2-3 y quiebre abajo a sumar su segundo y tercer break del duelo, que le posibilitaron el 6-4 que igualó la contienda.

El tercer set volvió a ser para Navone, que después de un juego muy complicado donde debió luchar para no perder su servicio, afinó sus golpes, destrabó un poco el ritmo trabado del encuentro y encontró un quiebre en el cuarto game. Desde allí, controló el juego ante un rival impreciso que sumó errores y doble faltas, cediendo otro servicio y sucumbiendo ante un argentino que no perdonó, redondeando 6-1 el tercer parcial.

En el cuarto set aquel dominio del argentino mermó un poco e incluso tuvo algún problema para defender su saque, sin embargo el set fue parejo y los games corrían con cierta rapidez hasta que en el noveno juego el albiceleste de 24 años aprovechó un par de errores encadenados de los 54 no forzados que Shapovalov tuvo en el encuentro y quebró para quedar 5-4 y cerrar con su saque el que fue su primer triunfo de su carrera en Wimbledon. Ahora, le presenta una buena posibilidad a un Nave que podría medirse con el español Pedro Martínez (52°, cuyo fuerte tampoco es el césped) o el local George Loffhagen.

Un problema en la rodilla sacó a Báez

El oriundo de Billinghurst no la pasaba nada bien ante Draper, local y número 4 del mundo, en la cancha central, pero su rodilla dijo basta e hizo que abandonara un encuentro donde caía 6-2, 6-2 y 2-1 frente al británico. Más allá de que hasta el momento de su retiro no había equivalencias, un mal giro de su rodilla derecha en el primer set lo obligó primero a pedir asistencia médica para, unos minutos después, tomar la decisión de no terminar el duelo. Preocupación para un Seba que no encuentra regularidad y le suma este problema físico que podría complicar aún más su 2025.

Comesaña se despidió ante Moutet

El marplatense nunca pudo encontrarse cómodo y cayó en tres sets por 6-4, 6-4 y 6-2 ante el francés, que venía de ser finalista en el ATP 250 de Mallorca. Fue un partido controlado por el galo, que fue bastante efectivo ganando puntos con su primer servicio a pesar de una importante cantidad de doble faltas. Incluso, se dio el gusto de aportar al show, como suele hacer: en el tercer set dejó una perla con un drop entre las piernas que será uno de los destacados de la jornada.

Moutet no le dejó chances a Comesaña y lo eliminó en tres sets. (Foto: FFT)

Cuando Moutet desconectó (momentos que incluyeron curiosos intercambios con la juez de silla) y presentó imprecisiones, el Tiburón no fue capaz de aprovecharlo (1 quiebre sobre 5 ocasiones), y pese a meter 8 aces, sus 10 doble faltas impactaron más en la posterior derrota de un Comesaña que, tras un sorprendente 2024 en el All England, esta vez se despidió muy temprano.

Etcheverry, otro derrotado

El platense, que venía de una buena presentación en el ATP 500 de Halle donde alcanzó cuartos de final, se despidió en su debut frente al británico Jack Pinnington Jones por 7-6 (4), 6-3 y 7-5. El local, 281 del ranking que ingresó por invitación al torneo, aprovechó cada una de sus oportunidades para redondear un enorme triunfo. En un contexto parejo de primer set, donde no hubo quiebres pero ambos salvaron una buena cantidad de break points, el tenista de 22 años se mostró mucho más preciso en el final del parcial. Desde el 5-6, ganó ocho puntos seguidos para quedar 4-0 en el tiebreak y redondear un 7-6 a favor llevándose el desempate por 7-4.

Etcheverry jugó un muy mal partido y cayó frente al 281 del mundo.

El segundo parcial tuvo nuevamente al inglés siendo decisivo con sus oportunidades. Presionó a Etcheverry en el sexto game y le sacó un quiebre que sostuvo para redondear el 6-3 que lo dejó a un paso del triunfo (incluso superando un 0-40 en el último game). Tomy completó un encuentro para el olvido en el tercer set, en donde desperdició una ventaja de 3-0 inicial perdiendo los últimos cinco games del encuentro frente a un Pinnington Jones que volvió a oler sangre y no perdonó. Dura derrota del argentino, que vuelve a sumirse en su irregularidad.

Ugo Carabelli luchó, pero no pudo ante Giron

El Brujo fue el que más batalla presentó de los derrotados del día, pero no le alcanzó frente a un estadounidense que hizo valer la fortaleza en su saque y ganó más del 80% de los puntos. A pesar de eso, un argentino que sufrió bastante con el suyo supo sostenerse salvando nada menos que 7 de 8 bolas de quiebre, y a pesar de perder su servicio, aprovechó al máximo la chance que tuvo para recuperarlo y enviar el duelo al desempate. Pese al esfuerzo, terminó desperdiciando una buena chance: pasó de estar 6-4 arriba a cometer un par de errores que le costaron cuatro puntos al hilo y el 8-6 que definió el tiebreak en favor de Giron.

El arranque del segundo set no fue para nada bueno. Ugo Carabelli que cedió su saque y corrió de atrás el resto de ese parcial, entregando una vez más el saque en el séptimo game, que lo vio 2-5 abajo. Sin embargo, el porteño empezó una enorme recuperación: bajó el porcentaje de errores, lastimó con el revés y ganando puntos en la red para recuperar un break y ganar luego cuatro juegos seguidos que lo pusieron 6-5 arriba, obligando a Giron a ganar su saque para otro tiebreak. A pesar de esta destacable reacción, el Brujo no pudo imponerse en el desempate, que quedó de nuevo del lado del californiano.

Ugo Carabelli tuvo un aceptable debut en Wimbledon, pero cayó ante Giron.

“Juro que se te rompe la cabeza”, se lo escuchó cuando fue a sentarse antes del tercer set. Y sí, aquella muestra de baja confianza del fue aprovechada por un Giron que tomó el control del partido rápidamente. Después de una chance de quiebre desperdiciada por Carabelli, finalmente el norteamericano quebró en el sexto juego para ponerse arriba, diferencia que fue decisiva para el 6-3 que decidió la contienda. Debut y despedida en el main draw de Wimbledon para el Brujo, mientras que el estadounidense se medirá en segunda ronda ante el checo Jakub Mensik.