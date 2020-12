Una película danesa, gran ganadora europea

La película danesa "Another round" se alzó anoche como la gran ganadora en la 33º edición de los Premios del Cine Europeo, en una ceremonia realizada en la ciudad alemana de Berlín, al consagrarse como mejor filme y acaparar estatuillas en los rubros mejor director, mejor actor y mejores guionistas.



La cinta dirigida por el laureado Thomas Vinterberg venció en la gala realizada sin público, ante las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, a sus competidoras "Berlin Alexanderplatz", "Corpus Christi", "Martin Eden", "The Painted Bird" y "Ondina".

La consagración del filme se hizo extensiva a su director, quien junto a Tobias Lindholm también alzó la estatuilla a los mejores guionistas, y al actor Mads Mikkelsen; mientras que la alemana Paula Beer obtuvo lo propio en el rubro femenino por su rol en "Ondina".



El realizador británico-irlandés Mark Cousins fue distinguido por el carácter innovador de su trabajo "Woman Make Film: A New Road Movie Through Cinema", un documental producido por la actriz Tilda Swinton, que repasa el aporte femenino en la historia del cine.



La francesa "The Big Hit", de Emmanuel Courcol, se quedó con el premio a la mejor comedia; mientras que la coproducción franco-belga-española "Josep", del director Aurel, alzó la estatuilla al mejor filme animado.



El anuncio de los ganadores comenzó el pasado 8 de diciembre y culminó anoche, en una ceremonia conducida por el alemán Win Wenders, actual presidente de la Academia europea, y la polaca Agnieszka Holland, quien tomará la posta que dejará el creador de "Las alas del deseo", entre otros recordados títulos.