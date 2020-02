Tini Stoessel se hizo un tatuaje pero no aclaró dónde

Tini Stoessel es una de las cantantes del momento y cada movimiento que realiza y expresa por las redes es seguido por millones de seguidores. En esta oportunidad, la artista pop se realizó un nuevo tatuaje pero no dejó en claro el lugar donde se lo hizo ni su significado.

La novia de Sebastián Yatra ya tiene varios dibujos sobre su piel: un corazón en su dedo anular de la mano izquierda y otro muy delicado en su muñeca con la frase "all you need is love (todo lo que necesitas es amor)", recordado estribillo de Los Beatles.

El dibujo es el de una rosa con líneas discretas y detalles bien definidos en tonos grises. Sin embargo, los fanáticos mantienen la incognita sobre el lugar donde se lo hizo y el significado de la misma.

El dibujo se lo realizó en un estudio en España y el tatuador también replicó la imagen por las redes. Hay quienes creen que se lo aplicó arriba del tobillo y otros en el antebrazo.