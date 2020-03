Para comenzar a entender con palabras simples que conocemos

Adolfo Bioy Casares, uno de los escritores más importantes de la literatura argentina. Se dice por ahí que su origen familiar hay que buscarlo en los apellidos de conquistadores de América. Vivió siempre en Recoleta (Bs. As) y de sus libros hay un "Diccionario del Argentino Exquisito (1978), de su autoría, muy interesante y divertido con frases y palabras que, aún hoy, se siguen utilizando en el lenguaje común.

En la presentación del mismo hay información y reflexiones que nos llevan de la mano hacia el mundo de la comunicación con todos los vicios, errores y curiosidades que cometemos al hablar y al escribir. Dice Bioy: "En el proceso de escribir, la elección de palabras, y la correspondiente o eventual consulta de un diccionario, dan ocasión a errores muy conocidos. Algunos fueron señalados tan insistentemente, que su reaparición desconcierta". Sigue Bioy: "No estaba equivocado el español que aseguró que 'no cometemos muchos errores, sino que cometemos los mismos: una media docena que dan vueltas desde el principio del mundo'. Y sigue diciendo Bioy: "para que nos admiren la riqueza de nuestro vocabulario molestamos al lector con palabras que no entiende o que entiende pero son rebuscadas. Por ejemplo: deleto por borrado, aguardo por espera, idóneo por útil, precipitación por lluvia, etc. Porque somos extremadamente exquisitos preferimos equívoco a error, subsiguiente a siguiente, disenso a desacuerdo, descienda por la parte trasera a baje por atrás.

Hay quien supone que si tiene a mano el Diccionario de la Real Academia escribirá bien. La verdad es que escribirá mal con palabras registradas en ése o en otro diccionario", concluye Bioy. Por eso, inauguro mi presencia en "Mejor Informado" haciendo gala de mi humilde vocabulario para que nos entendamos, claro.