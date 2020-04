Un influencer argentino anunció una orgía en su casa

Santiago Maratea es influencer argentino y ya tiene más de 500 mil seguidores en su Instagram. Hace años se dedica a hacer videos y a expresar libremente sus pensamientos con respecto a muchos temas, generando interesantes debates y rompiendo el tabú.

En tiempos de cuarentena y cuando las redes sociales toman cada vez más protagonismo, el joven de 27 años puso otro tema sobre la mesa: las orgías.

En sus historias, Maratea comentó su nueva idea. Consiste en organizar una o varias orgías en su casa, cuando finalice la cuarentena obligatoria, bajo el concepto de #OrgíaBoutique.

“Voy a organizar una orgía. Siento que puede llegar a ser un lugar de encuentro que puede prestar a una deconstrucción grupal”, expresó, y aclaró que la idea “va mucho más allá de la orgía” y del sexo en sí mismo.

“Pienso en qué nos pasa a los que estemos participando de esa orgía. Quiénes somos, cómo hacemos la orgía y qué sentimos estando ahí”, agregó, y tomó como referencia las “inseguridades típicas del sexo de a dos”, por ejemplo, “la mirada del otro que siempre es uno mismo, los cuerpos, el rendimiento”.

Continuando con su explicación, comentó que “en una orgía no está la mirada de otro, sino de muchos otros” y expresó que “yo no me imagino metiéndome en el mundo de las orgías, lo que me atrae de armar algunas en mi casa es la exploración colectiva”.

Asimismo, aclaró que le gustaría que fuera “con gente que nunca estuvo en una orgía y que no tiene su sexualidad resuelta, que tiene inseguridades o rechazo a estar con alguien de su mismo sexo”.

Hacia el final de las historias de su cuenta de Instagram, el joven detalló que la idea se le ocurrió preguntándose “cuál es el poder de un trío” y, así, fue llevando su cabeza a otro level.

El instagramer, se encarga de representar a las nuevas generaciones que se animan a hablar de todo y, a romper cada vez más con las estructuras que se enseñan y se cuentan como una única verdad.