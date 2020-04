Cande Tinelli preocupada: “Soy un cuco, doy miedo”

Mientras que, para el común de la gente, la preocupación es poder llegar a fin de mes, conseguir empleo o volver a trabajar ya que sus actividades están paralizadas por efecto de la cuarentena, a Candelaria Tinelli, la hija de Marcelo le preocupa y le urge visitar a su cirujano o su amigo peluquero.

A través de sus historias de Instagram, Lelé (nombre artístico de la cantante) le advirtió a una amiga que no se está sintiendo linda durante estos días de aislamiento obligatorio, social y preventivo. “Me vas a ver divina. Sin este filtro, no tengo pestañas, no tengo nada. Te vas a pegar un flor de susto”, dijo al comienzo de su video.

"Realmente quiero mostrarles lo que soy debajo de este filtro hermoso que tiene pestañas, labial y que me hace la piel perfecta. Soy un cuco, doy miedo. No sé ustedes, yo necesito urgente ir a Duilio”, continuó la empresaria haciendo referencia al cirujano Duilio Cortella, que se especializa en inyecciones de colágeno en los labios.

“Necesito ir a Estilo Mai, a Braverman, ah, tiraba todos los chivos, pero realmente es preocupante. Pero bueno, hay que dejarse ser y dejar descansar el cuerpo", siguió contandoles a los más de 4 millones de seguidores que tiene en la red social.

Para finalizar sus confesiones, Lelé hizo una encuesta para sus seguidores. “¿Alguien más se volvió alcohólico en esta cuaren?”, preguntó, dando a elegir entre una respuesta positiva titulada titulada “24/7” por las horas de los días de la semana, y una negativa llamada “vida fit”, aunque aclaró en la historia siguiente que aquellos que se decanten por esa opción “dejarán de ser sus amigos”, manifestando así cuál es su respuesta.