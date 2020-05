El tango y la milonga se reinventan en cuarentena

El país sigue en cuarentena y pese a que la fase 4 “reapertura progresiva” habilita la apertura de los comercios en gran parte del país, lejos estamos aún de la “nueva normalidad” donde las actividades se reanudarán prácticamente por completo. Pero, qué pasará con las expresiones artísticas en la Argentina.

La crisis sanitaria impactó fuertemente al arte. No importa cual sea. Todo arte fue fuertemente castigado por el coronavirus. Salas de teatros cerradas, actores y actrices en crisis, shows suspendidos en el país y el mundo. Lo peor: no se sabe aún con certeza cuándo la “nueva normalidad” impactará también en el arte, y mucho menos se sabe de qué manera.

Lo cierto es que el parate artístico obligó a los artistas a ser más artistas y creativos que nunca. A reinventarse. El tango y la milonga también. Fue una de las primeras actividades artísticas en suspender encuentros. Claro, el contacto de los bailarines iba en contra de las medidas que los especialistas en salud recomendaban para frenar el avance del temido coronavirus.

Reinventarse. No olvidemos esta palabra. Quizás sea la protagonista de ahora en más. Reinventarse en aislamiento o aún cuando volvamos a la normalidad será esencial y clave.

María Laura Sidera y Mauricio Monzón son los mayores referentes del tango y la milonga en Neuquén. Juntos viajaron por el mundo llevando el tango a lugares inesperados. La pareja reconocida mundialmente habló, en medio de la cuarentena, en el programa Cambio de Aire por AM550 y 24/7 Noticias y reconoció que hoy “el tango está lesionado y lo importante es reinventarse y tratar de salir adelante de otra manera”.

El arte indudablemente te invita a viajar y a través del arte, un artista conoce, muchas veces distintos rincones del mundo. Laura y Mauricio viajaron mucho y tenían previsto este 2020 un viaje a Europa en abril pasado, pero el coronavirus pospuso todos sus proyectos para, por lo pronto, el próximo año.

El 20 de marzo el gobierno nacional decretó el aislamiento social como única medida para frenar el avance de la COVID-19. Ese mismo día todo se paralizó. Clases suspendidas, comercios cerrados, visitas a familiares y amigos prohibidas y claro todos los espectáculos culturales cancelados. “El tango y la milonga fue lo primero que cerró sus puertas” recordó la pareja.

Las clases de tango y las milongas también y sobre esto Monzón reconoció que “hubo que buscarle la vuelta a las clases a través de las videollamadas”, pero que la respuesta de los alumnos “los sorprendió”. Por su parte, Sidera invitó a reflexionar: “en el tango, ponemos demasiado énfasis en la pareja y nos olvidamos que si como individuos no estamos en equilibrio y seguros no podemos darle nada al otro”.

La pareja neuquina participó de la última edición de la Fiesta de la Confluencia con la Cía. de tango Escuela Municipal Gotan Joven y luego viajó a Chile, lo que fue para ellos su última gira antes de la pandemia.

La realidad es que pronto volveremos a la “normalidad”, aún no sabemos cuándo ni cómo, pero el tango y la milonga quizás no será lo mismo (al menos hasta que desarrollen la vacuna del coronavirus). “Requieren de contacto… estará difícil volver teniendo en cuenta que es una danza de a dos. Hablamos con amigos y colegas y sostenemos que va a ser muy difícil el volver. Será seguramente una de las ultimas actividades en volver y sobre todo las milongas que son masivas”, reconoció la pareja que no imagina volver a los escenarios y que eso “lo vemos lejano”.

Laura y Mauricio supieron adaptarse a las nuevas modalidades de trabajo y usan Zoom para sus clases virtuales. Todos los jueves a las 17 con la compañía de tango Gotan Joven con clases gratuitas, pero avanzadas bajo el programa #PresentesEnCasa. También los que quieran dar “los primeros pasos en el tango” podrán hacerlo con los videos que sube la pareja a las redes sociales de la Secretaria de Cultura, Deportes y Actividad física de la municipalidad de Neuquén. Y para las próximas semanas están organizando (aún sin definir días y horarios) dar clases a quienes quieran dar sus primeros pasos porque, pese a la cuarentena, el tango mueve pasiones.