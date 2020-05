Se postergaría la entrega de los premios Oscar

La industria del entretenimiento es, sin dudas, una de las industrias más castigada por la pandemia de coronavirus en el país y el mundo. Lo cierto es que tanto el cine y la televisión se vieron fuertemente paralizadas por las medidas de aislamiento para frenar el brote de la enfermedad y, es por ello que, de cara a la próxima entrega de los premios Oscar se baraja la posibilidad de postergar la fecha y algunas normas.

Hasta ahora, el 28 de febrero de 2021 sería la entrega en Hollywood. Sin embargo, desde la Academia analizan modificarla. Variety adelantó, a partir de un testimonio de fuentes anónimas, que el presidente de la misma, David Rubin había dicho que "vamos a festejar al cine, pero lo que no sabemos con exactitud es qué tipo de cine nos disponemos a festejar". Hace algunas semanas, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas había anunciado una importante serie de cambios en sus rígidos reglamentos, que incluyen la posibilidad de que un filme no estrenado en salas, sino que via streaming, sea elegible para los premios Oscar.

“La Junta de Gobernadores de la Academia ha aprobado las reglas y los reglamentos de campaña para los 93º Premios de la Academia. La devastadora pandemia de la covid-19 obligó al cierre de todos los cines del condado de Los Ángeles a partir del lunes 16 de marzo de 2020”, anunciaron en su comunicado oficial. “Hasta nuevo aviso, y solo para el 93º año de los Premios, las películas que tuvieron un estreno teatral previamente planificado, pero que inicialmente están disponibles en un servicio de transmisión comercial o VOD, pueden calificar en las categorías Mejor Película y en cada rubro específico", agregaron.

En un año normal las películas que están en condiciones de aspirar al premio deben estrenarse previo al 31 de diciembre. De acuerdo a lo que detalla Variety el tema todavía no se puso a discusión en el seno de la Academia y hasta ahora nadie propuso formalmente un cambio de fecha. Pero la realidad le abre la puerta a una postergación que podría ser inédita.