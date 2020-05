Fede Bal congeló sus espermas para cumplir el sueño de ser padre

Federico Bal transita su tratamiento para vencer el cáncer de colon que le detectaron en el verano. La noticia la confirmó en sus redes sociales y, si bien, primero decidió alejarse de los medios luego regresó para contar sobre el mismo y alentar a otras personas que estén atravesando una situación similar.

Lo cierto es que, en las últimas horas, en una nota con revista Hola, el actor hizo un balance sincero de su vida y reconoció “quiero vivir mil cosas más, me gustaría ser padre, formar una familia. Pero si muriera, me daría paz pensar en que tuve una vida maravillosa: no me privé de nada”.

"A todos los que amo se los dije, pagué deudas, pedí perdón a algunas de mis ex y siempre trato de transmitir mensajes positivos", explicó el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal, quien falleció en diciembre del año pasado.

En medio de la cuarentena para frenar el avance del coronavirus en el país, Fede admitió que "con el aislamiento siento que el mundo también paró conmigo. A mí, que siempre viví a las corridas, la vida me terminó dando esa lección: hay que parar".

Sobre la relación que mantiene con Carmen, en medio del aislamiento, Bal explicó: "Mi mamá lo está sufriendo mucho. Ella vive en Capital y cada vez que tengo que ir a la clínica, paso por su casa y ella me saluda detrás de la puerta de vidrio".

Bal admitió que "hay momentos en que estoy mejor y otros que no tanto. Creo que, en estos procesos, uno aprende a vivir el día a día. La realidad es que llevo en mi sangre un gen que se activa cada vez más temprano, de generación en generación. Mi abuelo lo sufrió a los 50 años, mi viejo a los 40 y yo a los 30. Hoy el diagnóstico es que tengo una obstrucción, un tumor en el colon, y por eso tuve que hacer un tratamiento de seis semanas de radioterapia con una quimioterapia muy leve: tomé seis pastillas diarias, tres a la mañana y tres a la noche. El médico también me dijo que a raíz de esto podía quedar estéril, así que también congelé espermas".

"El 28 de mayo me tengo que hacer un análisis de sangre para ver cómo están los valores y en un mes y medio, empezamos a hacer todos los exámenes de vuelta, la colonoscopía y endoscopía para ver si el tumor se achicó. El médico me dijo que tengo un 30 por ciento de probabilidades de no tener que operarme. Si se resuelve operar, me tendrían que hacer algo muy parecido a lo de mi viejo, una ileostomía temporal [se conecta un extremo del intestino delgado a un orificio en la piel (ostoma)]. Una vez que el paciente se recupera, se realiza otra operación para unir nuevamente el extremo del intestino al colon", concluyó el actor de 30 años.