La foto histórica de Mirtha Legrand que marcó su carrera

“Terminé (el primer programa) y pensé que era mi debut y despedida” reveló Mirtha Legrand (93) en un sinfín de oportunidades sobre sus primeros pasos en la televisión y de la mano de sus clásicos almuerzos.

Claro, era raro para Mirtha comer y hablar al mismo tiempo, y si bien dudó cuando firmó su contrato, la diva de los almuerzos hoy celebra 52 años del formato que supo imponer convirtiéndola en un ícono de la televisión argentina y en la conductora más longeva del mundo.

Pese a que el 2020 no fue el mejor año: en el aspecto laboral, el rating no la acompañó y desde lo familiar, la pérdida repetina de sus hermanos, Josecito y Goldy; la conductora supo superar cada desafio y mantenerse de pie en cada uno de sus programas. Hoy, el aislamiento social, la obliga a permancer en su casa y, desde allí, mostró uno de los momentos más importantes de su carrera.

Diva indiscutida, Legrand recordó aquel 3 de junio de 1968: “Hoy se cumplen 52 años de los legendarios almuerzos #Mesaza! Un honor seguir unidos, ustedes y yo, desde aquel 3 de junio de 1968″, escribió en sus redes sociales acompañando la publicación con una foto en blanco y negro.

La conductora que no confió en aquel tiempo en el formato y llegó a creer que en "tres meses los echaban a todos a patadas", aprovechó la ocasión para recordar a quiénes depositaron su confianza en ella: Alejandro Romay, Samuel Yankelevich, Gustavo Yankelevich y Daniel Tinayre.

“Era un día como el de hoy, seminublado, hacía frío, y yo hice el programa, estaba Daniel Tinayre, Duilio Marzio, Beatriz Guido, Alberto Migre. Servían pollo me acuerdo, y me sirvieron pata, y me acuerdo que Daniel les dijo: ‘sirvanle pechuga porque a ella le gusta la pechuga’ y ahí me relajé, estaba como en casa”, agregó Mirtha que es muy activa en Instagram.