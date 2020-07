Andy Kusnetzoff confirmó que tiene Coronavirus

El periodista Andy Kusnetzoff confirmó hoy en vía telefónica, desde el Sanatorio de La Trinidad en el barrio de Palermo, y en vivo en su programa en FM Metro 95.1, que se contagió de coronavirus.

El conductor de "Perros de la calle" y "Podemos Hablar" salió al aire minutos después de recibir el resultado del test, al cual accedió luego de sufrir un cuadro de dolor de cuerpo y tos constante desde el sábado.

"Yo estoy bien, pero el sábado en la misión solidaria llegué medio baqueteado. Estaba con un poco de tos. Esto fue el sábado a la noche. Y el domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca, sí por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el Covid. Así que lo podemos ver positivo porque voy a poder donar plasma pronto", dijo Andy en charla con sus compañeros.