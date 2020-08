Patricia Sosa y Valeria Lynch peleadas por un show vía streaming

"Me pone mal por la traición fea de quien supuestamente es tu amiga y que no le importa nada. Estoy hablando de Valeria" lanzó enojada Patricia Sosa en una nota con Intrusos. Lo cierto es que desde que arrancó la pandemia los eventos culturales fueron los primeros en ser suspendidos, pero con el correr de los días se habilitaron, pese al número de casos de coronavirus, los shows vía streaming. Y coordinar una fecha de vivo parece ser una tarea complicada o al menos así lo es para Valeria Lynch y su colega Patricia Sosa.

Lo cierto es que Sosa junto a su banda dará un recital el viernes 14 a las 21.30 vía streaming, pero acá está la historia: no era su fecha original, y según comentó debió reprogramarla ya que Valeria Lynch fijó para este viernes - 7 de agosto - su concierto a través de la misma plataforma.

En Intrusos, Sosa relató: “Yo me puse muy mal cuando me puse a ver su streaming y se le frustró. Al otro día me mandó un mensaje diciendo que fue un lío, horrible, pero que lo tuvo que reprogramar para el día en que estaba yo a la misma hora porque la ticketera le había ofrecido esa fecha y no la podía cambiar”.

Y agregó: “Yo me quedé helada, no lo podía creer. Entonces, Oscar (Mediavilla) llamó a la ticketera le dijeron que ellos no eran los responsables, que fue la artista la que eligió la fecha y que no se quería mover de ahí”.

“La verdad es que yo llamé a Valeria y le dije ‘me perjudicás mucho, sabés que la última semana de streaming es la más fuerte de venta’. Yo me vine de Córdoba y me vine con una banda entera porque tengo 15 personas a mi cargo que hace cinco meses no trabajan y se necesita recaudar para que todas estas personas puedan recibir algo. Porque aparte, tenemos una parte de público en común”, explicó.

En ese sentido, añadió: “Hay gente que escribía y decía ‘saqué las dos entradas ¿qué hago?’. Y no sé quién le decía que elijan, que una entrada la tenían que devolver. Y entre que es un lío sacar la entrada de streaming, imagínense lo que es devolverla. Entonces ella me puso que sabía que era un problema pero que no tenía otra fecha, que iba a ver cómo solucionarlo para que nos beneficie a las dos”.

Lo cierto es que la reconciliación de septiembre de 2018 poco duró, y ahora por "traición" Patricia decidió poner un fin a la relación con su colega y "amiga" Valeria. De hecho, Lynch aprovechó para publicar en su Instagram la nueva fecha de su fallido vivo.