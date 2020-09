Pepe Cibrián vende sus más de 400 anillos por Instagram

Por plata o simplemente porque quiere ir más liviano por la vida, el dramaturgo Pepe Cibrián decidió vender sus más de 400 anillos. El exjurado del Cantando 2020 los pondrá a la venta a partir del 24 de septiembre en la cuenta @coleccionpcibrian.

“No es que necesite el dinero, pero quiero ir más liviano” señaló Cibrián ante la mirada atenta de Jorge Rial. “Forman parte de mi” confesó el director teatral en Intrusos (América)

El valor de los anillos irá de 9 a 22 mil pesos.

A fines de agosto anunció su salida del certamen y contó que se trataba de "cumplir con mi responsabilidad civil” y cuidar a una tía de 90 años con síntomas compatibles a los de Covid. Sin embargo, recientemente admitió no sentirse cómodo con los pedidos de la producción. “La producción me pidió que fuera más duro en las devoluciones. Y no es mi perfil” y continuó: “desde que me fui, Marcelo Tinelli nunca me llamó”.

Sobre su futuro laboral, Pepito reveló que si vuelve el teatro en verano, va a trabajar con Moria. "Me llamaron para hacer la obra que hizo con Nacha, La gran depresión. Y estoy feliz porque me encanta ese personaje".