Devuelven el dinero de las entradas del Lollapalooza

Ante los hechos de pu00fablico conocimiento, lo resuelto por autoridades gubernamentales y las recomendaciones sanitarias existentes, comunicamos la nueva reprogramaciu00f3n del festival Lollapalooza Argentina para los du00edas 26, 27 y 28 de noviembre de 2021. u2728 Nos hubiera encantado poder ofrecerles otra ediciu00f3n memorable este au00f1o, pero la salud y seguridad de los fans, artistas, staff, sponsors y nuestra comunidad, continu00faa siendo nuestra mu00e1xima prioridad. ud83cudfab Todas las entradas adquiridas son vu00e1lidas para las nuevas fechas. ud83dudcbb Quienes deseen solicitar el reembolso de sus tickets podru00e1n encontrar toda la informaciu00f3n en el siguiente link: https://www.allaccess.com.ar/event/lollapalooza-2020 ud83cudf89 Tan pronto sea posible, compartiremos el nuevo Line Up 2021. u2665ufe0f Agradecemos su confianza y apoyo constantes para que todos podamos seguir disfrutando de la experiencia Lollapalooza.