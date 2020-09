Cinthia Fernández quiere ser diputada el año que viene

Hace algunos meses se rumoreó que Cinthia Fernández había recibido el ofrecimiento de tener un cargo político. Sin embargo, la modelo no lo tomó seriamente y casi de inmediato rechazó la oportunidad de ocupar una banca en la Cámara de Diputados Nacional. Lo cierto es que tras varias semanas de meditarlo y negociaciones en el medio, la expanelista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) podría ser diputada el año que viene.

"Me reuní. Estoy más del lado de decir que sí, que no. Soy una chica difícil y hay algunas cuestiones que tengo que arreglar... Quiero ir por el lado de familia, es mi objetivo. Trabajar las leyes con respecto a ese tema, hay un gran vacío. No sé si llego, por la cuarentena... Pero sería el año que viene", confirmó la modelo en El show del problema, el ciclo donde ahora es panelista.

Su conductor, Nicolás Magaldi, quiso saber más y le consultó si esta decisión de ser la candidata para el próximo año la alejaría de los medios y Cinthia de inmediato respondió: "¡No! No voy a dejar los medios" confirmando que de acceder a un cargo seguirá estando presente en la televisión.