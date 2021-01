Soledad Silveyra tras el ACV: "No dejó secuelas, excepto temblores"

Tras sufrir un ACV, Soledad Silveyra compartió un mensaje en sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores. La actriz de 68 años aseguró: "Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto temblores".

Solita debió ser internada en el Sanatorio Otamendi el pasado viernes tras los estudios clínicos que le realizaron y le detectaron una carótida obstruida, por lo que se confirmó que sufrió un ACV.

Para llevar tranquilidad a sus fanáticos que se preocuparon por el estado de salud de la exjurado del Bailando explicó el cuadro: "Me hice una resonancia en Medicus y me dijeron que era algo cerebral. Me llevaron al Sanatorio Otamendi y luego a La Sagrada Familia donde me estaba esperando el Doctor Lylyk y equipo. Deciden hacerme los mismos estudios y un cateterismo en el cual no intervinieron, aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stent”.

Luego agradeció a los profesionales por la atención recibida y al publicó y los colegas por las inmediatas demostraciones de afecto. “Les quiero agradecer por todo el cariño, el amor, la solidaridad. Gracias familia, gracias amigos, compañeros, compañeras, gracias. Ahora la responsabilidad es mía: a cuidarme y dejar de fumar. Los abrazo con todo mi corazón”, cerró.