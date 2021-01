More Rial contó qué hace antes de subir al escenario

Morena Rial es la estrella de Carlos Paz y reveló que hace antes de salir al escenario a dar su show. "Un shot de ron antes de salir" contó la cantante de 21 años en las historias de sus redes sociales minutos antes de su presentación en la obra La Mentirita.

La influencer e hija de Jorge Rial comparte escenario junto a Freddy Villarreal, Iliana Calabró, Rodrigo Noya, Laura Bruni y René Bertrand. "Me pone contenta su presencia. Todos teníamos mucho miedo porque era una incógnita. Hay que apostar a que se renueve la farándula porque sino queda enquistada siempre en las mismas figuras" expresó Iliana respecto a la incorporación de la mamá de Francesco.

Mientras disfruta de la temporada de verano en Córdoba, More enfrenta fuertes rumores de un nuevo embarazo. Una foto despertó el rumor entre sus seguidores que no tardaron en preguntarle si Francesco tendrá o no un hermanito. Por lo pronto, ella no hizo comentario al respecto.