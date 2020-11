La campaña frustrada de More Rial para entrar al "Cantando"

Morena Rial no deja de ser noticia. Ahora la mediática comenzó una campaña en las redes para ingresar al certamen de canto más famoso del país: el "Cantando 2020". Es así que pidió a sus seguidores que etiqueten a los productores y conductores del programa para llamar la atención.

Enterado de la estrategia de la hija de Rial, el periodista y conductor del certamen, Ángel De Brito se refirió al asunto y fue tajante: "Para nada. No hay más lugar. No es nada en contra de Morena, pero no hay más lugar. No hay más lugar para nadie", aseguró De Brito en su programa Los Ángeles de la Mañana.

Lo cierto es que More aseguró tener problemas económicos ya que su padre le quitó todo tipo de ayuda y, es por ello que esperaba un voto a favor para entrar a un certamen donde podría lucirse ya que la madre de Francesco se destaca en el canto.

"Ya no me mantiene más Jorge, me cortó todo. Todo bien igual, ¿qué voy a hacer? Capaz en algún momento me empiezo a prostituir. Algo voy a intentar para darle de comer a mi hijo. Sino, vamos a ir al semáforo a pedir monedas", contó la joven en sus redes sociales hace algunas semanas y aseguró que le encantaría estar en televisión pese a que su padre la tiene "prohibida".