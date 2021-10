Conmoción: murió Tayda, la hija de David Lebón

Se confirmó en la tarde de este jueves la muerte de Tayda Lebón, quien era hija del cantante y guitarrista David Lebón. La noticia empezó a circular a través de redes sociales.

La joven mujer trans estaba instalada en Nueva York hace varios años y fue el periodista Franco Torchia quien se encargó de dar la triste noticia.

"En Nueva York, donde vivía hace muchos años, murió Tayda Lebón, artista a toda hora, inteligente a todo volumen y artífice de su supervivencia. Hija de David Lebón. Hace meses venía pidiendo ayuda. Aún sin más detalles. Mucha tristeza", expresó el periodista en su cuenta de Twitter y luego confirmó:

Todavía no trascendió información respecto a los motivos de su muerte, pero el periodista publicó un tuit donde afirma que Tyda “venía pidiendo ayuda hace meses”. Lo cierto es que, más allá de las razones que la llevaron a su muerte, la hija trans del ex Serú Girán dejó un gran hueco en el corazón de sus allegados que la describieron como “artista a toda hora, inteligente a todo volumen y artífice de su supervivencia”.

La conmovedora historia de Tayda Lebón había tomado estado público gracias al periodista Franco Torchia, encargado de confirmar la muerte y además quien expuso la historia de lucha de la artista. Ella misma le habría contado que su papá, David Lebón, la apoyó cuando decidió ser una mujer trans pero que su mamá la echó cuando se enteró.

Sobre la conflictiva relación con su madre, la artista contó detalles de su vínculo.

"Cuando salía con mis perros, ella se puso en el pasillo para intentar pararme para que la policía llegara. Le dije: '¿le vas a decir a la policía que no hice nada?' Me pegó una patada, agarró una pala de nieve y mientras me pegaba gritaba "me está pegando". En medio de los gritos baja el volumen de su voz y me dice: 'ahora sí vas preso'. Tomé a los perros y me fui. Nunca más la vi ni hablé, pero sé que le dice a todos que ella me tuvo que dejar ir porque yo la ataqué"