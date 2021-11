Wanda Nara e Icardi cerca de la separación definitiva

Wanda Nara y Mauro Icardi estarían a un paso de la separación a pesar de que el pasado martes ambos aparecieron por primera vez en televisión para detallar a Susana Giménez todo el culebrón que se había desatado a raíz del encuentro del futbolista con la China Suárez. Esa entrevista habría sido la gota que rebalsó el vaso según informó el periodista Juan Etchegoyen.

Cabe recordar que la entrevista comenzaría con Wanda Nara únicamente en el plató, contando con lujo de detalles cómo se enteró de la supuesta infidelidad de su marido, cómo reaccionaría, el posterior arrepentimiento y perdón de Icardi así como toda la cronología del escándalo. Sin embargo, de manera inesperada, Susana Giménez haría pasar al futbolista, lo que habría sido el desencadenante de la discusión que se dio después.

Según el testimonio del periodista, Icardi no sabía que iba a tener que entrar en escena, mostrando su malestar. "La entrevista fue un negocio para Telefe pero no para la pareja. Hubo reproches, insultos, quejas y pases de factura. Todo el conflicto se disparó porque Wanda supuestamente no le comunicó a su marido que iba a ser abordado por Susana. A mí lo que me dicen es que incluso amagó con levantarse e irse", aseguró.

Con este contexto, el periodista fue muy claro sobre el futuro de la pareja: "Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imagínate después. Son horas decisivas, la separación es cuestión de tiempo. Hay que ver que pasa, pero la separación a la larga me la dan como recontra confirmada", expondría.

El anuncio podría llegar en los próximos días, luego de que hablen con sus hijas y Valentino, Constantino y Benedicto, los nenes que la mediática tuvo con Maxi López.

Hugo Lescano, coach en comunicación no verbal, analizó la entrevista que le realizó Susana Giménez a Wanda Nara, donde la empresaria habló sobre el affaire que tuvo su marido Mauro Icardi con “La China” Suárez.

En el programa Intrusos (América), Lescano se detuvo en varios fragmentos de la conversación. De Icardi, advirtió que unió las manos a la altura de los genitales en señal de perdón: “(Esto lo hacemos) cuando nos sentimos realmente vulnerables, y todo lo que sucede a nuestro alrededor parece amenazante”.

Al mismo tiempo, reparó en que Mauro no apoya los pies en el piso: “Esta es una posición que vemos en las entrevistas de trabajo, cuando la gente está nerviosa, o en la facultad, cuando los chicos vienen a rendir exámenes y no estudiaron demasiado”.

A su vez, resaltó que el jugador del PSG usó una vestimenta que le tapó el cuello: “Lo que estamos queriendo decir, sin darnos cuenta, es que nos estamos preparando para el ataque.

Luego, puntualizó en la figura de Wanda Nara. “Toda la entrevista mostró dos emociones: una, la tristeza; y otra, es la vergüenza. Tuvo vergüenza toda la entrevista en tener que contar lo que hizo Mauro Icardi”, comenzó y señaló, además, que Nara aún no le tiene confianza a su pareja: “Tuvo una mirada del acecho que, en los códigos de comunicación no verbal, está nomenclado como N54. Esta mirada es de desconfianza. Wanda no confía en Mauro, aunque tiene empatía.