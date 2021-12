Zaira Nara y Benjamín Vicuña unidos contra la China Suárez

Era de esperarse que las esquirlas del escándalo del año siguieran esparciendo en ámbitos inesperados, como por ejemplo, el laboral. Una de las primeras se focalizó en la indignación de las amigas cercanas de la China, como Paula Chaves, quien decidió increparla por el accionar y su participación en la infidelidad de Icardi. Pero el más reciente y picante se posó en Zaira Nara.

Hace muy pocos días la hermana de Wanda se animó a confesar en el aire de Telefe: “Yo quería escucharla, hay mucha gente en el medio y por respeto a la gente que tenemos en común, no quería cruzarla en un evento y correrle la cara, no tengo enemigos, no me gusta llevarme mal a la gente. Si mi hermana tiene una enemiga, tiene que ser enemiga mía".

De esta manea la modelo se posicionó en la vereda de enfrente de la China. A tal punto que en las últimas horas formó parte de un pacto con Benjamín Vicuña para aislarla. ¿Qué pasó? Resulta que Zaira y el chileno coincidieron en la gala que organizó la marca Carolina Herrera en el Teatro Colón.

En las fotos de la fiesta, incluso se pudo ver a Benjamín Vicuña posando de lo más elegante con Zaira Nara.

Hace unos meses, Suárez fue la imagen de una de las campañas de la marca, como se puede ver en su cuenta de Instagram, fue llamativa la ausencia de la China Suárez en el evento al que sí asistieron famosos como Pampita, Zaira Nara, Celeste Cid y hasta su ex, Benjamín Vicuña.