Polino le pidió perdón a Pampita: "Yo contribuía a que..."

Observando la "cartelera" de noticias de espectáculos de las que últimamente fuimos espectadores, esta es, sin dudas, una de las buenas y de las más esperadas. Es que Marcelo Polino recordó su polémica frase a Pampita años atrás y decidió pedirle disculpas.

El periodista muy arrepentido, visitó a la modelo en Pampita Online y se sinceró sobre aquel momento.

Yo contribuía a que vos la pases mal, declaró.

Recordemos, en 2016, en medio de la escandalosa separación de la top model con Benjamín Vicuña. Ambos oficiaron de jurado en ShowMatch cuando se dio un fuerte cruce que obligó a Pampita a irse de la pista.

Por esa razón, Polino, muy reflexivo expresó: "Venía para acá y venía pensando. Esto te lo tendría que haber dicho en privado, pero lo voy a hacer público, ahora con lo que pasó con la China Suárez y el Wandagate, todo el mundo me reflotó la pelea que yo tuve con vos", comenzó.

"No debe haber quedado claro para el público. La gente me decía que te pida disculpas por lo que hice. Como somos dos personas muy públicas, yo tengo lengua larga y la gente me pedía que te pida disculpas. Te pido disculpas por lo que pasó en ese momento, porque el otro día te vi en el final de ShowMatch y usaste una frase tremenda, que había llegado como muy rota al show. Era una época más fuerte mía, iba al hueso, en la vorágine del reality todo lo vale y yo contribuía a que vos la pases mal", continuó.

"El día que volví a trabajar después de la muerte de mi mamá, vos me tomaste de la mano, me llevaste a un costado y tuvimos una charla que no voy a olvidar en la vida", recordó sobre otro episodio en donde Pampita estuvo para contenerlo.