Está embarazada y fue inducida a un coma: "Recen por mí"

Karina Gao, cocinera del programa de Telefé Flor de Equipo y quien cursa un embarazo de seis meses, fue inducida a un coma farmacológico después de haber sido internada en terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, tras dar positivo de coronavirus. “Este mensaje va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañaron durante estos cinco años, porque de casualidad esta semana cumplimos cinco años de Mon Petit”, dice el mensaje escrito por la propia Gao en su cuenta de Instagram.

“Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí por favor”, agregó Gao, que es madre de mellizos de seis años y está embarazada de seis meses.

Este viernes, durante la emisión del programa, su conductora Florencia Peña explicó que “es un día un poco triste para este grupo porque nuestra compañera Karina, a quien queremos un montón y compartimos días de alegría, no la está pasando bien”.

“Ella está embarazada y se le complicó muchísimo su cuadro de Covid. Acaba de entrar en un coma inducido. Ella estuvo compartiendo con alegría, como es ella, todo en sus redes. Me da mucha tristeza porque es alguien a quien queremos y no entendemos cómo funciona este virus. También porque tiene un bebito al que hay que cuidar”, añadió.

El día a día, en Instagram

A través de su cuenta Mon Petit Glouton, la cocinera fue relatando paso a paso cómo transitaba la enfermedad. Durante el fin de semana, Gao le contó a sus seguidores que iba a ser internada en el Hospital Otamendi por precaución, ya que no le bajaba la fiebre. Luego, este lunes, la influencer reveló que tuvo que ser trasladada a terapia intensiva porque le faltaba el aire.