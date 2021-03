A los 82 años, Alberto Cormillot será padre otra vez

Alberto Cormillot y su esposa están en la dulce espera. Él, a sus 82 años, será padre una vez más. Este viernes dio a conocer la noticia. “Esto no fue un accidente, fue algo buscado. Estamos muy felices”, reveló el reconocido nutricionista, en diálogo con “Cada Mañana” (Radio Mitre), haciendo referencia al embarazo de Estefanía Pasquini.

“Hicimos varios acuerdos. Yo me despierto a las 3.45, así que de noche no puedo levantarme. Lo que estoy pensando es en qué lugar de la casa voy a poner un sofá cama”, agregó y afirmó que también hicieron un acuerdo "respecto a pañales y a tareas hogareñas y muy posiblemente no sea tan colaborador”.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini, el 8 de diciembre de 2019 se casaron.

Adelantándose al sexo del bebé, reveló que si es nena se va a llamar Aurora y, en caso de que sea varón, aún están deliberándolo: “Estefi está segura de que va a ser nena”. Se conocen desde hace tres años, conviven desde 2017 y el 8 de diciembre de 2019 se casaron.

“Cuando Alberto me propuso casarnos no entendía por qué alguien que ya había hecho toda su vida y tiene sus hijos, se expondría a todo esto, y él me dijo: ‘¿por qué no...?’. La verdad es que nos amamos, vivimos en paz, nos llevamos de diez, integramos las dos familias, disfrutamos de trabajar y estar juntos”, había expresado Estefanía en aquel entonces.

El futuro papá había considerado: “Es la primera vez, en 40 años, que me quedo hasta el final en un casamiento. Para mí fue una boda normal, y con Estefanía celebramos el amor. Uno no piensa en la cédula de identidad, se relaciona con la persona y punto”.