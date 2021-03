¿Quién es el famoso cantante con el que sueña Pampita?

Esta semana, Pampita sorprendió con una nueva declaración que hizo en su programa “Pampita Online”: “Me gusta Maluma, me siento re vieja verde porque tiene veinti algo el chico”.

En una charla con Paula Galloni, debatieron sobre los cantantes que les generan “algo más” que alegría. "Anoche soñé con J Balvin. Me di cuenta que un poco me gusta... es como mi ‘guilty pleasure', ese que te gusta pero que no le querés decir a nadie", dijo la panelista.

En ese ida y vuelta, Pampita no se hizo la desentendida y remató: "A mí me gusta Maluma... me siento re vieja verde porque tiene veinti algo el chico. Cuando voy con mis amigas a verlo es como... baila, sonríe, hace todo pero es re chiquitito, me da cosa mirarlo".

Esta no es la primera vez que la modelo confiesa su atracción por el cantante colombiano, en el pasado, cuando estaba en pareja con Pico Mónaco, contó que se lo había cruzado en una playa pero que no pudo pedirle la foto de “cholula” porque el ex tenista no la dejó. "Me dijo que iban a empezar a decir cualquier cosa", aseguró.

"Después me lo crucé una vez más. Venía de la playa, hecha un desastre, con los chicos colgando, me subo al ascensor y ¿quién estaba? Maluma. Ahí no le pedí nada porque yo estaba toda desarreglada", continuó relatando Pampita.