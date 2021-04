Furiosa: Érica Rivas explicó su salida de Casados con Hijos

El año pasado, mientras se preparaba el regreso de "Casados con hijos" en versión teatral, se generó un gran escándalo. Estaban todos los protagonistas originales confirmados, hasta que sacaron de la marquesina del teatro a Érica Rivas. A un año de la polémica por la salida de la actriz, echada porque no tomaron en cuenta algunas opiniones para modificar el guion y hacerlo más actual, finalmente Rivas habló de lo sucedido e hizo fuertes declaraciones.

La actriz se alejó del proyecto luego de que se viralizara un fuerte mail que le envió a la producción y el director del proyecto y protagonista, Guillermo Francella. El texto incluía observaciones y correcciones sobre los spots publicitarios con los que se promocionaba la obra.

Pero el problema era mucho más grave y por mucho tiempo se guardó los detalles del conflicto, y ahora ella salió a contar su verdad. "Es algo que quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por whatsapp a la vez que hacían público un mail privado", dijo Érica en una entrevista con Página 12.

Y luego agregó: "Mirá lo que es el pacto de hombres, porque se lo mandé a hombres –los productores, los guionistas (Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón) y el director (Francella) eran todos hombres- después de haber hablado con todos y cada uno. Y eso no fue dicho. No tenía ningún aliado".

Luego se refirió a lo que inició el debate con los que decidían todo. "Lo que pedía era que buscáramos opiniones, una asesoría. Porque a mí me decían: 'Vos no te preocupes por vos, María Elena va a estar bien'. Pero no era un problema para mí, era también ver el contexto de ese personaje".

Y detalló sobre el bendito mail, que tenía algunas correcciones sobre un chiste referido a la depilación femenina: "Lo mandé después de que me llegaran unos mini guiones para hacer avances por radio y la verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer. O más bien, te podrías reír pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso, más bien podría ser gracioso que haya dinosaurios que se ríen de eso".

Poniéndose en el lugar de su personaje, indicó: "María Elena no se quedaría nunca callada si le hablan de los bigotes, habría que seguirlo un poco más. Menos ahora. Era agresivo el mail, no digo que no, pero era privado".

Por último, dijo: "Eso lo filtraron para insistir en que yo me fui de Casados con Hijos. Y yo no me fui, a veces me felicitan por haberme ido. Y no, no me fui. ¡Me echaron! Intenté hasta último momento y me dijeron que no".