Mica Álvarez: "Ya dije todo lo que tenía para decir"

Recientemente, se confirmó el noviazgo entre Nicole Neumann y el rionegrino José Manuel Urcera, y con ello, llegó el escándalo. Hace una semana que la neuquina Micaela Álvarez Cuesta está en boca de todos, tras asegurar que su relación con el piloto rionegrino continuaba, mientras él visitaba el lago Mari Menuco con la modelo.

"Ya dije todo lo que tenía para decir, hoy me voy en paz", aseguró Álvarez, en una charla exclusiva con Tardes de Primera, por 24/7 Canal de Noticias, luego de contar que se irá de viaje en los próximos días para despejarse del escándalo que protagonizó.

También, respondió a las críticas acerca de su entrevista en el piso de Intrusos: "Muchos opinan que me quiero colgar, que no tengo dignidad, pero yo no tendría dignidad si me callo, si me quedo en mi casa sin decir mi verdad mientras que ellos me exponen a mí a decir cosas que yo no hice".

En el programa de chimentos, la joven contadora y community manager se mostró conmovida al recordar su noviazgo de seis años con Urcera, y sentenció la flamante relación entre el oriundo de San Antonio Oeste: “No creo que dure. Es la realidad, Manu tiene 29 años y toda una vida por delante. Nicole ya tiene hijas. No me lo imagino a él ensamblando a una familia”.

Por último, aseguró que será la última vez que habla del tema: "Lo único que deseo es tratar que la sociedad intente empatizar, que juzgue menos, a no hablar sin saber y hablar por hablar, porque eso duele", concluyó.