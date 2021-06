Manu Urcera blanqueó su relación con Nicole Neumann

El viaje de Nicole Neumann a Neuquén, en el que estuvo navegando en el lago Mari Menuco, sirvió para que de alguna manera para blanquear la relación con el piloto de Turismo Carretera José Manuel Urcera, . Y aunque la modelo se niega a hablar de su vida privada, fue el hijo del poderoso empresario petrolero de la región quien lo confirmó ante el avance de los medios porteños.

En la previa de una nueva fecha de Turismo Nacional, categoría en la que es bicampeón y este fin de semana tiene el difícil desafío de mantener la competitividad con un nuevo modelo del auto (deja el Honda Civic de los dos campeonatos y se sube a un Peugeot 408), Manu fue abordado por el conocido programa de chimentos Intrusos, donde terminó blanqueando la relación: "Estamos conociéndonos y muy bien, con muy buena relación", reconoció en el final de la nota ante el avance del cronista.

El cipoleño, que desde hace años vive en Puerto Madero, aseguró que Nicole es "la persona que le gusta a tus amigos, a los papás de tus amigos, a los abuelos, a todo el mundo. Es muy linda y es conocida en el país y causa eso. Pero después cuando uno conoce en persona a la gente, la normaliza y la tratás de igual a igual".

Urcera, en un tono muy agradable y bastante más simpático que de costumbre, también aseguró que la situación es rara, "estoy acostumbrado a que algún fanático me diga que bien el fin de semana o que mal peor no por otras cosas. Entiendo que es parte de esto, pero igual no pasa nada".

En cuanto a lo que significa la exposición por tener una relación con la blonda modelo y conductora, explicó que le tocó conocer "gente de otros rubros o deportistas, automovilistas que en un momento admiraba y después te haces amigo. Pasás a tratarlo como una persona más, y cuando no lo conocías lo idealizabas y lo tenías como en un pedestal casi intocable. En esto pasa igual"

Según cuentan allegados a la pareja, la relación entre ambos surgió en marzo a partir de su amigo y colega del automovilismo Emanuel Moriatis, quien está casado con la modelo Carolina Oltra, hija del ex piloto de TC2000 Silvio Oltra, quien murió junto con Carlos Menem junior cuando cayó el helicóptero en el que viajaban en 1995.

La semana pasada, a través de las redes sociales de ambos, se pudo comprobar que Nicole había estado en Neuquén, donde había navegado con Manu en Mari Menuco y habían visitado la bodega Malma, de El Chañar. La modelo viajó en uno de los aviones privados de la familia Urcera y se instaló hasta el jueves en el club privado.