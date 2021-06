El hijo de Carlín Calvo fue operado de urgencia

En las últimas horas internaron a Facundo, el hijo mayor de Carlos ‘Carlín’ Calvo. El joven grabó un video que compartió en sus redes sociales para contar que lo operaron de apendicitis. Este jueves, en otro posteo, aseguró que salió todo bien y ahora espera el alta médica.

“Se preguntarán por qué me ven acá en un quirófano: tengo apendicitis. Ayer vine porque me dolía la panza mucho, estaba hinchado y me sentía descompuesto. Después de los estudios que me hicieron desde la tarde hasta la noche, me dijeron que me iban a internar”, le explicó el joven en sus historias de Instagram a sus seguidores.