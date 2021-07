La comunicación comunitaria avanza en el Este neuquino

En el Barrio Provincias Unidas de la ciudad de Neuquén, pasan cosas muy interesantes. El presidente de la Comisión Vecinal, Jaime Vallejos, es un joven de mucha "polenta". Se puso a trabajar de la mejor manera: al lado y con sus vecinos. Dedica su tiempo a poner en marcha distintos programas para que los vecinos accedan a resolver problemas cotidianos.

Pero Jaime no se queda quieto y apuntó a poner una radio. Ese proyecto le llevó mucho tiempo: gestiones, pedidos, charlas y logró su objetivo. Un grupo de jóvenes se hacen cargo de llevar adelante esta hermosa aventura de la comunicación.

La radio está integrada al "Gigante del Este"(calle Islas Malvinas al final) así llamado el gimnasio construido por la Provincia y que es el punto de encuentro de toda la comunidad. La emisora ocupa un lugar en ese espacio y de esa manera está al fácil acceso de quien quiera acercarse por algún motivo social y/o particular.

La emisora se ubica en el 102.3 de la frecuencia y bajo el nombre de "Radio del Este", muestra orgullosa su emblema en las redes. Música popular, mensajes de interés sobre la pandemia, servicios municipales, de salud y tantos otros forman parte de la Este emprendimiento de carácter social, remite a una época no muy lejana, cuando varios barrios se pusieron el mismo objetivo.

No es menor el mismo. Sabemos que la radio se mantiene vigente entre la gente y sobre todo, en los lugares más apartados de las ciudades donde muchas veces las dificultades técnicas y de recursos, impiden cubrir la necesidad de comunicarse. Pero la radio es cultural, siempre una voz comunica mejor porque tiene el plus de saberla cerca y conocida como ocurre con quienes hacen uso del micrófono en esos lugares: es un pibe o una señora del barrio y eso, no tiene contra.

La radio comunitaria surgió hace muchos años al amparo de gestiones de grupos sociales, clubes, comisiones barriales, municipios pequeños llevando de esa manera un mensaje familiar y de confianza.

La Radio del Este, está en marcha buscando su camino y conociendo el objetivo. Se convierte así, como otras ya existentes, parte de una red que no está en la prensa de las empresas grandes, pero está en el sentir de miles de personas que la hacen propia. Son las pequeñas-grandes señales de una sociedad que no se da por vencida y que la pelea viene desde el lugar más simple y perdurable: la gente.