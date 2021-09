Se publicó la ecografía de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot

Alberto Cormillot está viviendo sin dudas un momento espectacular de su vida a sus 83 años.Es que, como si el amor sorpresivo e inesperado con su esposa Estefanií Pasquini fuera poco, la noticia del embarazo y la llegada inminente de su bebé no tienen comparación.

El prestigioso médico cuenta los días para la llegada de Emilio a este mundo. Tan solo diez días solamente para que llegue a las vidas de Alberto y su mujer, tras una gestación que tuvo varios contratiempos, como una extensa etapa de pérdidas, que tuvieron a toda la familia en vilo.

Fue la esposa del médico hizo la publicación en Instagram con un texto muy emotivo.

"10 días de tenerlo con nosotros, con esta eco cerramos”

“Muchas veces me escriben mujeres preguntándome hasta dónde... Hasta dónde intentar porque ya están cansadas o perdieron las esperanzas... No lo sé, no hay una respuesta, depende de cada pareja o persona que esté en esta búsqueda el hasta dónde".

: "Pasé por días buenos, malos, muy malos, regulares, pero siempre tuve gente ayudando a que bajara los brazos y al mejor compañero de vida que pude encontrar, el cual me recordaba ¡apretá los dientes y para atrás solo para tomar impulso'"

