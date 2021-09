Claudia Villafañe reaccionó al relato de la cubana Mavy

La novia cubana de Diego Maradona habló en televisión y contó todo lo que vivió en aquellos años cerca del astro del fútbol en La Habana, Cuba, cuando sólo era una niña.

"Al principio pensé que quien me proponía eso estaba loco. Era un cubano. Después supe que era el salvavidas del hotel. En el carro, a unos pasos, nos miraba Carlos Ferro Viera, amigo de Maradona".

"Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”, dijo la chica en ese reportaje.

"Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”

En su relato pudo revelar lo que sucedía en su familia:

"Mi mamá no lo tomó nada bien. Tampoco mi papá. Pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de los padres”.

La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer… Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir. Al cabo de estos años me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso”

"Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. No escogemos lo que nos toca vivir. Simplemente me dejé lleva... Él me cayó bien. Me deslumbró. Fue una relación consentida”, terminó el escalofriante testimonio de lo vivido.

Después de haber leído y escuchado de todo, Claudia Villafañe fue la que realizó un duro posteo en su cuenta de Instagram pegándole a la rubia :

"Te merecés todos lo que le hiciste a otros. Tu sabrás si eso te da miedo o felicidad..."

.En ningún momento nombró a la cubana, pero quizás ya no hacía falta.

A todo esto, este martes por la tarde estuvo invitado a Intrusos Omar Suárez, el empresario teatral y dueño de Cocodrilo que fue testigo de esa relación.

“Muchas de estas chicas eligen este camino para salir del régimen nefasto que hay en Cuba, los mismos padres están de acuerdo con eso para zafar de lo que viven ahí”, comenzó. Y agregó: “Se compartía mucho con la familia de ella, siempre estaba su tía o la mamá.

Estaba como aceptada la relación y lo vinculó con todo lo que se vive en el régimen cubano

Gianinna Maradona no se pudo contener y lo hizo de forma tajante.

“No vi la entrevista de Intrusos, no tuve el honor. Sin embargo se qué entre esas personas solo hay un fin: LASTIMAR. Medir a cualquier precio”, escribió. Y después replicó desde su cuenta de Instagram, redoblando sus dichos furiosa:

“Hijos de p..., ni la muerte les deseo, simplemente porque allá arriba también le romperían las pelotas”, disparó. Y cerró: “No se gasten en escribirme que no me enganche. Basta. Me pudrieron. Los odio a todos hijos de mil p...”.