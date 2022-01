Murió actor francés que interpretó al joven Hannibal Lecter

El actor francés Garspard Ulliel, conocido por interpretar a un joven Hannibal Lecter y al magnate de la moda Yves Saint Laurent, entre otros papeles importantes, murió este miércoles, tras sufrir el martes un accidente de esquí en los Alpes franceses, según confirmó su familia.

La noticia de su muerte se produce justo un día después de la difusión del tráiler de Moon Knight ("Caballero Luna"), la nueva serie de televisión de Marvel en la que Ulliel interpreta a Anton Mogart (conocido como Midnight Man) y que se estrena el próximo marzo.

El actor de 37 años, uno de los más conocidos de Francia, protagonizó además It's Only the End of the World ("No es más que el fin del mundo"), por la que ganó un César (el equivalente francés al Oscar) a mejor actor en 2017.

Ulliel esquiaba el martes en la región de Savoie, en los Alpes franceses, cuando chocó con otra persona.